Звезда Comedy Club вспомнил о конфликтах с редакторами КВН

Демис Карибидис

Комик и актер Демис Карибидис признался в интервью с блогером Кареном Адамяном, что часто спорил с редакторами из КВН.

Карибидис отметил, что порой конфликты доходили до драк. Артист вспомнил, как спорил из-за того, что его шутки пытались убрать из номера.

«Они говорили: "Вычеркивай эту шутку". Я говорил, что не буду. "Она несмешная". Я говорю: "Ты вообще не можешь такое говорить. Ты знать не знаешь, что смешно, а что несмешно"», — поделился шоумен.

По словам Карибидиса, его команде могли убрать 15 минут эфирного материала. В такие моменты он обращался к руководителю КВН Александру Маслякову.

«Я брал телефон, потому что мы сидим в Юрмале – нас 25 человек. Мы приехали, потратили деньги и так далее, а нас просто взяли и убрали со сцены. Я говорил: "Александр Васильевич, несправедливо. Так не может быть". Он отвечал: "Так, все. Не пыли, пересоберите, как хотите. Завтра покажите редакторам". Мы показывали редакторам, нас возвращали обратно», — рассказал комик.

Карибидис уточнил, что были и «крутые редактора», от которых он многому научился. К примеру, Андрей Чивурин и Михаил Марфин.