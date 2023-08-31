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31 августа 2023, фоторепортажСъемки

Звезды «Молодежки» воссоединятся спустя 10 лет

Актеры популярного сериала о хоккейной команде расскажут, как проект изменил их жизнь
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Телеканал СТС приступил к съемкам юбилейного шоу «Молодежка. 10 лет», которое будет посвящено одноименному популярному сериалу. Премьера проекта состоится в октябре — ровно через десять лет после показа первых серий «Молодежки».

Денис Никифоров, Игорь Огурцов, Владимир Зайцев, Влад Канопка, Илья Коробко, Анна Михайловская и другие актеры встретятся в студии, чтобы вспомнить яркие моменты со съемок, первые шаги на льду и взаимоотношения своих героев. Звезды сериала также расскажут, как изменилась их жизнь после участия в проекте.

«Для всех нас эта встреча — очень трогательное событие. Когда все только начиналось, мы даже не подозревали, что после сериала столько людей захочет заниматься хоккеем, не думали, что познакомимся с таким количеством хоккеистов, и, конечно, не догадывались, что дорастем до собственного реюниона», — отмечает Илья Коробко, сыгравший защитника Михаила Пономарева.

Анна Михайловская призналась, что параллельно со съемочным процессом актеры в реальной жизни женились, выходили замуж и рожали детей. Например, она стала мамой за две недели до съемок свадьбы ее героини Яны Самойловой.

Напомним, сериал «Молодежка» шел на СТС с 2013 по 2018 годы. В центре сюжета — члены хоккейной команды «Медведи», их судьбы, взаимоотношения, дружба, любовь и предательство. За шесть сезонов было снято 260 серий. В 2017 году проект получил ТЭФИ в номинации «Телевизионный фильм/сериал».

Ранее также вышел трейлер продолжения еще одного популярного сериала СТС «Папины дочки».

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