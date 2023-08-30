Дети Подольской, Тодоренко и других звезд снялись в шоу «Вундеркинды»

В новом сезоне шоу «Вундеркинды», который 29 августа стартовал на телеканале «Пятница!», примут участие дети российских звезд, среди которых 8-летний Артемий Пресняков, сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской, 12-летняя Эльза Запашная, дочь Аскольда Запашного, 7-летний Илья Коптель, сын Натальи Медведевой, 8-летняя Ума, дочь Елены Борщевой, и другие.
Взрослым гостям предстоит угадать, кто из юных наследников знаменитостей знает пять языков, кто на глаз может определить пробу золота, а кто умеет гнуть железо голыми руками. В первом выпуске с этой задачей справлялись приглашенные Регина Тодоренко и Юрий Стоянов. Тодоренко на съемках сопровождал сын Миша.
По условиям игры, за каждую ошибку взрослых команда детей получает денежный приз.
Ведущим шоу «Вундеркинды» выступает популярный блогер Роман Каграманов.