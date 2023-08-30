Наверх
30 августа 2023, новостьСъемки

Дети Подольской, Тодоренко и других звезд снялись в шоу «Вундеркинды»

Наследники знаменитостей продемонстрируют свои необычные таланты
Роман Каграманов и Регина Тодоренко с сыном Мишей

В новом сезоне шоу «Вундеркинды», который 29 августа стартовал на телеканале «Пятница!», примут участие дети российских звезд, среди которых 8-летний Артемий Пресняков, сын Владимира Преснякова и Натальи Подольской, 12-летняя Эльза Запашная, дочь Аскольда Запашного, 7-летний Илья Коптель, сын Натальи Медведевой, 8-летняя Ума, дочь Елены Борщевой, и другие.

Взрослым гостям предстоит угадать, кто из юных наследников знаменитостей знает пять языков, кто на глаз может определить пробу золота, а кто умеет гнуть железо голыми руками. В первом выпуске с этой задачей справлялись приглашенные Регина Тодоренко и Юрий Стоянов. Тодоренко на съемках сопровождал сын Миша.

Сын Натальи Подольской Артемий Пресняков

По условиям игры, за каждую ошибку взрослых команда детей получает денежный приз.

Ведущим шоу «Вундеркинды» выступает популярный блогер Роман Каграманов.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Подольская
Вундеркинды
Сериал с дочерью Деппа решили закрыть
Регина Тодоренко
Владимир Пресняков-мл.
Стриженова показала фото новорожденных внуков
Елена Борщева
Роман Каграманов
13-летний сын Жукова стал соведущим Шепелева в новом шоу
Наталия Медведева
Сын звезды сериала «Не родись красивой» захотел стать актером
23-летняя дочь Ларисы Гузеевой работает гримершей
Марина Зудина показала архивное фото с Олегом Табаковым и сыном
Ирина Лачина призналась, что находилась в тени знаменитой мамы
Вдова Абдулова показала редкое фото их 16-летней дочери
Марию Порошину озадачила дочь, решившая стать актрисой
Сыну Михаила Ефремова стало лучше
Пелагея впервые вышла на сцену с шестилетней дочкой
37-летняя Линдси Лохан родила первенца
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Лариса Гузеева отреагировала на критику дочери подписчиками
Нолан снял дочь в эпизодической роли в фильме «Оппенгеймер»
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Внучка Гайдая представила вещи режиссера на аукционе
Стал известен гонорар восьмилетней внучки Караченцова в театре
Сын Рудковской и дочь Тимати снимутся в новых «Трех мушкетерах»
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Сын Климовой и Петренко поступил в Театральную школу Олега Табакова
Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером
Звезда «Не родись красивой» не хочет, чтобы ее дети стали актерами
Муж Юлии Меньшовой рассказал, какую профессию выбрала их дочь
Дженнифер Лоуренс появилась с родителями на премьере фильма
18-летний сын Золотухина рассказал о жизни без отца и учебе на театральном
Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж
Сын режиссера Балабанова рассказал, почему переехал в США
Меньшова показала совместное фото с Алентовой со свадьбы сына
Победительница «Голоса» Гарипова впервые показала годовалого сына
Кристина Асмус призналась в недостатке родительской любви
Евгений Миронов вышел на сцену вместе с сыном
Джонни Депп гордится провокационной ролью дочери в сериале
«Мы в процессе»: Тодоренко отреагировала на слухи о разводе с Топаловым
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
Сын Канделаки снимется в российской версии «Постучись в мою дверь»
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Регина Тодоренко проходит курс медработника для новой роли
Дочь Глюкозы рассказала, какую роль хотела бы сыграть в кино
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Сын Тины Канделаки записал песни для мистического сериала
Долина с внучкой, Успенская с дочкой стали участницами вокального шоу «Первого»
Валерия узнала свою дочь в костюме Скунса в популярном ТВ-шоу
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
Сын актера Стивена Сигала стал гражданином РФ
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Яна Рудковская скрывалась в костюме Лисенка в популярном телешоу
Регина Тодоренко повторила образ Одри Хепберн на съемках ТВ-шоу
Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей
Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»
Новые трейлеры
Феррари
Дублированный тизер-трейлер
Что случится позже
Трейлер (англ.)
Гардемарины 1787. Война
Тизер
Гардемарины 1787. Мир
Тизер
Убийца
Тизер-трейлер (англ.)
Пять копеек
Трейлер
Дочь Болотного царя
Дублированный трейлер
Крутая перемена
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь