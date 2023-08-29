Сергей Лазарев попрощался с ролью Фигаро, которого играл 10 лет

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев сообщил, что больше не будет исполнять роль Фигаро на сцене Театра имени Пушкина. В спектакль «Женитьба Фигаро», поставленный режиссером Евгением Писаревым, актер был введен в 2014 году.

«Я принял решение завершить свое участие в спектакле “Женитьба Фигаро” в Театре имени Пушкина. Десять лет я играл эту замечательную роль — прекрасного Фигаро. Но все когда-то заканчивается, и спустя десять лет я принял решение завершить эту историю», — сообщил 40-летний Лазарев в соцсетях.

Он добавил, что спектакль не отменен и продолжится с другим актером в главной роли. Имени нового артиста Лазарев не раскрыл, но пожелал коллеге удачи.

Напомним, Сергей Лазарев известен не только как певец и участник международного конкурса «Евровидение», но и как актер. В начале нулевых он пришел в Театр имени Пушкина, где получил главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта».