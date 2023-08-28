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28 августа 2023, новость

Кучера оправдался за слова о замене Урганта в его шоу

Ведущий заявил, что его слова были вырваны из контекста
Оскар Кучера

Актер Оскар Кучера в интервью Леди Mail.ru заявил, что не готов заменить Ивана Урганта в возможном шоу «Вечерний Кучера».

«Это вырвано из контекста. Конечно, я понимаю, что Ваню Урганта никто не заменит. Это был его личный проект, его бренд», — уточнил Кучера. Речь шла о шоу «Вечерний Ургант».

Он также пожаловался, что вынужден часто отказываться от съемок из-за недостаточно интересных сценариев. По словам Кучеры, он «очень любит деньги», но отказался бы сниматься в проектах, которые ему не по душе. Однако артист признал, что если сумма будет очень большая, то он попробует наиболее скрупулезно поработать над сценарием, чтобы улучшить его.

«Безусловно, если бы предложили очень много денег, то был бы очередной плевок в вечность, не буду врать. Но это должна была бы быть очень большая сумма, которая заставила бы меня скрупулезно работать над сценарием, чтобы из него вышло хоть что-то более-менее приличное», — высказался Кучера.

Кроме того, Кучера рассказал о своих текущих и будущих проектах: «На ТВ у меня новый проект, совершенно космический, о легендах телевидения — называется “Галерея звезд” и идет на канале “Звезда”. Также продолжаю вести шоу “Звезда”. В театре только что мы отыграли премьеру спектакля “Без свидетелей” — это драма с элементами комедии, в которой я задействован вместе с Сашей Лойе и Женей Тихомировым».

Помимо этого, сейчас актер готовится к работе над новым сериалом, название которого раскрывать не стал.

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