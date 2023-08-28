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28 августа 2023, новость

Ляйсан Утяшева повторила знаменитый кинообраз Анджелины Джоли

Телеведущая вдохновилась фильмом «Лазурный берег»

Ляйсан Утяшева опубликовала фотографии в образе, для которого повторила макияж и прическу героини Анджелины Джоли. 38-летняя телеведущая вдохновилась фильмом «Лазурный берег», в котором голливудская звезда сыграла главную роль и выступила режиссером.

«Вдохновились образом», — подписала снимки гимнастка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мелодрама «Лазурный берег» вышла в 2015 году, фильм рассказывает о паре, переживающей кризис в отношениях и сбежавшей на юг Франции. Главные роли исполнили тогда еще находившиеся в браке Анджелина Джоли и Брэд Питт.

Ляйсан Утяшева — известная российская гимнастка. После ухода из профессионального спорта она построила карьеру на телевидении. Утяшева вела шоу «Танцы» на ТНТ и «Наследники и самозванцы» на ТВ-3. Сейчас она продолжает сотрудничать с этими телеканалами: ведет программы «Выжить в Дубае» вместе с мужем Павлом Волей и «Вкусно с Ляйсан».

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