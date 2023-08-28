Ляйсан Утяшева повторила знаменитый кинообраз Анджелины Джоли

Ляйсан Утяшева опубликовала фотографии в образе, для которого повторила макияж и прическу героини Анджелины Джоли. 38-летняя телеведущая вдохновилась фильмом «Лазурный берег», в котором голливудская звезда сыграла главную роль и выступила режиссером.

«Вдохновились образом», — подписала снимки гимнастка.

<div id="vk_post_-48064554_28966"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28966", -48064554, 28966, 'i86BAJNyaxSabc2bYZjXo9cDj8Y'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мелодрама «Лазурный берег» вышла в 2015 году, фильм рассказывает о паре, переживающей кризис в отношениях и сбежавшей на юг Франции. Главные роли исполнили тогда еще находившиеся в браке Анджелина Джоли и Брэд Питт.