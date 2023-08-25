Билан, Лолита, Караулова: звезды выступили для школьников

21 фотография 21 фотография 21 фотография

В концертном зале «Москва» прошел фестиваль телеканала Муз-ТВ — «Первоклассный МузОН», приуроченный к началу нового учебного года. В летний вечер для школьников и их родителей выступили как именитые исполнители, так и совсем молодые и юные артисты и блогеры.

Открыло шоу выступление Мари Краймбрери, к которой позднее присоединилась Рита Дакота. Исполнительницы презентовали новую песню «Другие девчонки». Вслед за ними на сцену вышел Хабиб, который, конечно же, не оставил зрителей без своего главного хита «Ягода-малинка».

Появился на сцене и Дима Билан, который рассказал, что у него о школе остались хорошие воспоминания.

С особым восторгом зрители приветствовали Лолиту Милявскую. Для мероприятия артистка выбрала удлиненный пиджак и отметила, что в таком наряде похожа на строгую директрису, добавив, что для полного образа ей не хватает указки.

«По-настоящему любишь школу, когда она много лет назад окончена», — со свойственной ей иронией подметила певица, признавшаяся, что сменила около пяти школ. И если в те годы она не отличалась примерным поведением, то теперь, по ее словам, в этих учебных заведениях только гордятся знаменитой ученицей.

Воспоминаниями о первом школьном дне поделились и солисты группы GAYAZOV$ BROTHER$. Ильяс рассказал, что ему особенно нравилось, когда в школе ввели моду на малиновые пиджаки. Тимур же вспомнил, как однажды в День знаний отец купил ему дорогое мороженое — это было для него настоящим праздником.

«Первое сентября для нас с братом было семейным праздником — накануне нас вез отец на малиновой девятке, мы заходили в какие-то магазины, покупали тетрадки, ручки, пеналы», — добавил Ильяс.

На «Первоклассном МузОНе» еще более 20 артистов подарили гостям отличное настроение со сцены и зарядили драйвом на грядущий учебный год. Среди них были Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова, Милана Хаметова, Катя Адушкина, Kamazz и многие другие.