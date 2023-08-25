Наверх
25 августа 2023, фоторепортаж

Билан, Лолита, Караулова: звезды выступили для школьников

Трехчасовое шоу Муз-ТВ было посвящено Дню знаний, а о том, как оно прошло и каких звезд собрало, узнайте из фоторепортажа Кино Mail.ru
21
фотография
21
фотография
21
фотография

В концертном зале «Москва» прошел фестиваль телеканала Муз-ТВ — «Первоклассный МузОН», приуроченный к началу нового учебного года. В летний вечер для школьников и их родителей выступили как именитые исполнители, так и совсем молодые и юные артисты и блогеры.

Открыло шоу выступление Мари Краймбрери, к которой позднее присоединилась Рита Дакота. Исполнительницы презентовали новую песню «Другие девчонки». Вслед за ними на сцену вышел Хабиб, который, конечно же, не оставил зрителей без своего главного хита «Ягода-малинка». 

Появился на сцене и Дима Билан, который рассказал, что у него о школе остались хорошие воспоминания.

С особым восторгом зрители приветствовали Лолиту Милявскую. Для мероприятия артистка выбрала удлиненный пиджак и отметила, что в таком наряде похожа на строгую директрису, добавив, что для полного образа ей не хватает указки.

«По-настоящему любишь школу, когда она много лет назад окончена», — со свойственной ей иронией подметила певица, признавшаяся, что сменила около пяти школ. И если в те годы она не отличалась примерным поведением, то теперь, по ее словам, в этих учебных заведениях только гордятся знаменитой ученицей.

Воспоминаниями о первом школьном дне поделились и солисты группы GAYAZOV$ BROTHER$. Ильяс рассказал, что ему особенно нравилось, когда в школе ввели моду на малиновые пиджаки. Тимур же вспомнил, как однажды в День знаний отец купил ему дорогое мороженое — это было для него настоящим праздником.

«Первое сентября для нас с братом было семейным праздником — накануне нас вез отец на малиновой девятке, мы заходили в какие-то магазины, покупали тетрадки, ручки, пеналы», — добавил Ильяс.

На «Первоклассном МузОНе» еще более 20 артистов подарили гостям отличное настроение со сцены и зарядили драйвом на грядущий учебный год. Среди них были Тося Чайкина, Ваня Дмитриенко, Юлианна Караулова, Милана Хаметова, Катя Адушкина, Kamazz и многие другие.

Телеверсию праздничного концерта можно будет посмотреть в эфире Муз-ТВ 1 сентября в 18:30.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дима Билан
Тося Чайкина
Гагарина показала Билана, Пелагею и Крида на съемках нового «Голоса»
Юлианна Караулова
Лолита Милявская
Шпица, Ефремов с возлюбленной, Снаткина с мужем на открытии кинофестиваля
Ваня Дмитриенко
Дима Билан намекнул на съемки в продолжении «Триггера»
Серебряков с внучкой, Башаров, Артемьева на кинопремьере
Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием
От Басты до Инстасамки: как прошел грандиозный VK Fest 2023
Волочкова в крыльях, Серябкина с «волком»: лучшие фото звезд на синей дорожке VK Fest
Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости
Мэтт Дэймон с четырьмя дочками появился на премьере фильма
Пореченков, Асмус и другие звезды на кинофестивале в Нижнем Новгороде
Внучка Талызиной представила фильм со своим участием в Москве
Караулова вспомнила первую встречу с Дибровым после его ухода из шоу
Асмус с дочкой, Снаткина с семьей, Куркова: звезды на открытии кинофестиваля
Равшана Куркова появилась на премьере сериала
Ивлеева, Лолита и другие звезды: как прошел VK Fest в Петербурге
Shaman, Глюкоза, Чеботина: как прошел «Московский выпускной» со звездами
Лолита заявила о величии Пугачевой
Мороз, Снаткина, Банщикова: звезды на открытии фестиваля сериалов «Пилот»
Караулова, Исхаков, редкий выход Ходченковой: звезды на премьере фильма
Безрукова и другие звезды посетили премьеру нового фильма Озона
Лопез поддержала мужа на премьере фильма «Флэш»
На премьере сериала Асмус поддержал возлюбленный
Стало известно, когда начнет выходить пятый сезон шоу «Маска»
Ханде Эрчел впервые вышла в свет с новым возлюбленным
Дибров рассказал о финансовом положении после ухода из популярного шоу
Боня ответила на слухи о покупке билета на красную дорожку Канн
Седокова, Безрукова и другие посетили премьеру нового фильма Гая Ричи
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» появилась на Каннском кинофестивале
Дава, Кока, Галич, Семенович и другие звезды на премии RU.TV
Йоханссон, дочь Турман и модели на красной дорожке Каннского фестиваля
Дочь Деппа появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Натали Портман, Ирина Шейк, Карла Бруни: звезды на кинопремьерах в Каннах
Виктория Боня появилась на премьере нового «Индианы Джонса» в Каннах
Янковский и Пожарская появились на премьере сериала
Гришаева, Петросян, Олешко посетили премьеру фильма Шахназарова
Канны 2023: звезды на дорожке открытия, овации для Деппа, награда для Дугласа
Караулова рассказала, как стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?»
Бондарчук вместе с сыном представил новый сериал
Шарлиз Терон, дочь Пола Уокера, Вин Дизель представили «Форсаж 10»
Билан и Лазарев победили в шоу «Маска»
Дибров не смотрел «Кто хочет стать миллионером?» с Карауловой
Безрукова, Иванова, Волкова: звезды и победители на закрытии ММКФ 2023
Лолита объяснила, почему отказалась от роли в «Утомленных солнцем 2»
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
Глюкоза поддержала дочерей на премьере мультфильма
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»
Собчак, Ургант, Пересильд с дочками, Эрнст с женой: звезды на громкой премьере «Вызова»
Мороз и перформанс: как прошла премьера сериала от создателей «Содержанок»
Билан и Бузова сразятся в популярном музыкальном шоу
Новые трейлеры
Неудержимые 4
Дублированный трейлер №2
Три богатыря и Пуп Земли
Тизер-трейлер
Враг
Трейлер (англ.)
Утреннее шоу
Трейлер (3 сезон, англ.)
Трепачи
Трейлер
Неудержимые 4
Трейлер (англ.)
Флора и сын
Трейлер (англ.)
Дочь болотного царя
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь