Shaman сыграл князя Владимира в Крыму

Shaman и Николай Расторгуев в опере «Князь Владимир», фото: https://tavrida.art/

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнил главную роль в отрывке этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Партнершей артиста по сцене стала Асият Сайгидова. Сам Матвиенко исполнил роль загадочного путника Ганграда, оказавшегося скандинавским богом Одином. В образе воеводы Федора предстал эстрадный исполнитель Николай Расторгуев.

Матвиенко заинтересовался исторической темой после того, как написал музыку для фильма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука.

Работа над этнооперой продолжается, премьеру планируют представить в 2024 году.