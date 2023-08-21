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21 августа 2023, новость

Shaman сыграл князя Владимира в Крыму

Певец предстал в такой роли в этноопере Игоря Матвиенко
Shaman и Николай Расторгуев в опере «Князь Владимир», фото: https://tavrida.art/

Певец Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) исполнил главную роль в отрывке этнооперы Игоря Матвиенко «Князь Владимир» на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Партнершей артиста по сцене стала Асият Сайгидова. Сам Матвиенко исполнил роль загадочного путника Ганграда, оказавшегося скандинавским богом Одином. В образе воеводы Федора предстал эстрадный исполнитель Николай Расторгуев.

Матвиенко заинтересовался исторической темой после того, как написал музыку для фильма «Викинг» режиссера Андрея Кравчука. 

Работа над этнооперой продолжается, премьеру планируют представить в 2024 году. 

Накануне экстремал-безбилетник посмотрел концерт Shaman под потолком концертной площадки в Анапе. Посетители концерта опубликовали видео, в котором мужчина в шортах и футболке сидит под потолком концертной площадки на металлических конструкциях, подпевает и жестикулирует.

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