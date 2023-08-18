Финалист «Голоса 60+» вспомнил, что едва не ушел с проекта

Петр Урбановичус в шоу «Голос 60+»

Финалист вокального шоу «Голос 60+» Петр Урбановичус признался в беседе с «Вечерней Москвой», что собирался уйти с проекта, однако его отговорил наставник Валерий Леонтьев.

По словам Урбановичуса, проект снимался во времена пандемии. Первым заболел сам Леонтьев, а потом и он.

«Это [болезнь] повлияло на мои связки не лучшим образом, и тогда я сказал Валерию Яковлевичу: "Я, наверное, больше не буду участвовать". К тому моменту из команды Леонтьева остался только я, и он сказал мне, чтобы ни в коем случае этого не делал», — вспомнил певец.

Музыкант подчеркнул, что по итогу дошел до финала шоу, поделив третье место с участником Андреем Михайловым. Урбановичус добавил, что не пожалел о своем участии в конкурсе. До этого он работал в театре, служба в котором стала для него обыденностью, а конкурс помог получить новые эмоции.

«Хотя я не люблю что-то доказывать, состязаться, просто участие в конкурсе — интересно. И я почувствовал поддержку на шоу, как ни странно, тех, чья работа обычно остается за кулисами: это гримеры, ассистенты. Они останавливали меня и говорили, что болели за меня, переживали», — заявил Урбановичус.