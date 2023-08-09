На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд

Кадр из фильма «Тетрис»

Главный редактор сайта Gizmodo Дэн Акерман подал на компанию Apple в суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Reuters.

По словам Акермана, компания-создатель фильма «Тетрис» в лице Apple незаконно использовала материалы из его книги «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World». Писатель считает, что фильм похож на его произведение «почти во всех важных моментах, включая определенные главы и страницы книги».

Акерман обратился в суд с иском о возмещении денежного ущерба в размере не менее 6% от производственного бюджета фильма в 80 миллионов долларов.

Журналист заявил, что в 2016-м отправлял подготовленную к публикации копию книги в компанию Tetris. По его словам, фирма отказалась лицензировать свою интеллектуальную собственность для проектов, связанных с книгой Акермана, и отговорила продюсеров, которые были заинтересованы в ее адаптации.