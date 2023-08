На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд

По словам Акермана, компания-создатель фильма «Тетрис» в лице Apple незаконно использовала материалы из его книги «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World». Писатель считает, что фильм похож на его произведение «почти во всех важных моментах, включая определенные главы и страницы книги».