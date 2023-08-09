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9 августа 2023, новость

На создателей фильма «Тетрис» с Никитой Ефремовым подали в суд

Автор книги об игре считает, что картина похожа на его произведение «почти во всех важных моментах»
Кадр из фильма «Тетрис»

Главный редактор сайта Gizmodo Дэн Акерман подал на компанию Apple в суд за нарушение авторских прав. Об этом сообщает Reuters.

По словам Акермана, компания-создатель фильма «Тетрис» в лице Apple незаконно использовала материалы из его книги «The Tetris Effect: The Game that Hypnotized the World». Писатель считает, что фильм похож на его произведение «почти во всех важных моментах, включая определенные главы и страницы книги».

Акерман обратился в суд с иском о возмещении денежного ущерба в размере не менее 6% от производственного бюджета фильма в 80 миллионов долларов.

Журналист заявил, что в 2016-м отправлял подготовленную к публикации копию книги в компанию Tetris. По его словам, фирма отказалась лицензировать свою интеллектуальную собственность для проектов, связанных с книгой Акермана, и отговорила продюсеров, которые были заинтересованы в ее адаптации.

Премьера фильма «Тетрис» состоялась на платформе Apple TV в марте 2023 года. Картина рассказывает о предпринимателе Хенке Роджерсе, который отправляется в Россию, чтобы встретиться с разработчиком «Тетриса» Алексеем Пажитновым и лицензировать игру на новой игровой системе Nintendo. Главные роли в картине исполнили Тэрон Эджертон, Никита Ефремов, Софья Лебедева, Энтони Бойл.

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