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6 июня 2023, фоторепортажСъемки

Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото

В многосерийной комедии актер будет менять образы, как в прославившей его передаче «Городок»
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Фото: онлайн-кинотеатр Start

Стартовали съемки нового комедийного сериала «Артист», главную роль в котором исполняет Юрий Стоянов.

По сюжету, вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в своем доме, где теперь живут его невестка с детьми. Чтобы добраться до своего тайника, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

«Артист» — это уже третий после «Вампиров средней полосы» и «Человека у окна» проект, где роль написали специально для Стоянова. «Это редкая история в жизни актера, большое счастье и огромная ответственность. Прежде всего поэтому проект мне интересен. Но, кроме того, это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры», — рассказывает актер.

Помимо Стоянова, в проекте появятся Александр Самойленко, Юрий Ицков, Алексей Демидов, Севастьян Бугаев, Анна Глаубэ и другие. Режиссером 8-серийной комедии стал Дмитрий Грибанов, который уже работал с Юрием Стояновым во втором сезоне «Вампиров средней полосы».

По словам постановщика, герой Стоянова попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. Грибанов также обещает атмосферные локации: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк.

Выход сериала «Артист» намечен на 2024 год.

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