Шварценеггер высказался об уходе Брюса Уиллиса из кино

Шварценеггер отозвался об Уиллисе как о фантастическом человеке. «Он много лет был первоклассной звездой, его всегда будут помнить как великого актера и доброго человека. Я знаю, что он был вынужден уйти из индустрии по состоянию здоровья. Но вообще, вы знаете, мы никогда в принципе не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются», — сказал артист.