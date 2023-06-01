Шварценеггер высказался об уходе Брюса Уиллиса из кино

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер отреагировал на уход из киноиндустрии своего коллеги-актера Брюса Уиллиса, у которого была диагностирована лобно-височная деменция. Его цитирует портал Cinema Blend.
Шварценеггер отозвался об Уиллисе как о фантастическом человеке. «Он много лет был первоклассной звездой, его всегда будут помнить как великого актера и доброго человека. Я знаю, что он был вынужден уйти из индустрии по состоянию здоровья. Но вообще, вы знаете, мы никогда в принципе не уходим на пенсию. Герои боевиков, они просто перезаряжаются», — сказал артист.
Ранее бывшая жена Уиллиса Деми Мур сообщила, что актер завершит карьеру из-за проблем со здоровьем. Артистка опубликовала совместное заявление от лица всей семьи Уиллиса, в котором говорится, что решение было принято из-за диагностированной афазии.
Актерская карьера Уиллиса началась в начале 1980-х годов. Он несколько лет играл в малоизвестных театрах и исполнял эпизодические роли в кино, пока в 1988 году не сыграл отставного полицейского Джона Макклейна в боевике «Крепкий орешек» — эта роль прославила артиста на весь мир. Среди других известных фильмов с участием Уиллиса — «Пятый элемент», «12 обезьян», «Город грехов», «Криминальное чтиво», «Смерть ей к лицу», «Гудзонский ястреб» и «Девять ярдов».