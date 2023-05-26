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26 мая 2023, новость

Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю

Актер назвал телеведущего профессионалом и умным человеком
Иван Охлобыстин | Источник: PersonaStars

Советский и российский актер театра и кино Иван Охлобыстин поддержал телеведущего и шоумена Ивана Урганта, а также выступил против доносов и травли. Своим мнением он поделился в эфире программы на онлайн-канале «НеОруэлл».

Артист заявил, что ведущий шоу «Вечерний Ургант» «нигде особо не позволял себе» резких высказываний.

«Он как-то так воткнулся случайно, технологично. А мы очень любим быстро упаковать во врага — мол, он черный квадратик напечатал. Да, он европеизированный такой, либерально настроенный, его окружает такая тусовка, но он очень умный человек», — поведал Охлобыстин, назвав Урганта профессионалом, которого «жалко терять».

Актер также осудил доносы на Аллу Пугачеву, Валерия Меладзе и других артистов, которые выступали против действий российских властей: «Мы не должны совершенствоваться в искусстве травли и доносов, иначе рано или поздно волна докатится до нас самих».

Напомним, в августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

Передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в феврале 2022 года в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего.

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