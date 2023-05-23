Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой

По словам Ольги Серябкиной, участие в проекте для нее стало вызовом и экспериментом. «Из-за того, что у меня не было опыта участия в подобных шоу, соответственно, я не знала, что именно ждать от него, у меня не было заниженных или завышенных ожиданий. Мне просто было очень интересно, потому что это игра, азарт и некий вызов для самой себя. Я приехала на шоу, чтобы получить вдохновение и новые эмоции, ведь это совершенно новый выход за привычные границы», — рассказала певица.