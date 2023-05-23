Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой

Ольга Серябкина стала участницей нового реалити-шоу «Выжить в Дубае», премьера которого ожидается в ближайшее время на ТНТ. Ведущими проекта выступают Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
По словам Ольги Серябкиной, участие в проекте для нее стало вызовом и экспериментом. «Из-за того, что у меня не было опыта участия в подобных шоу, соответственно, я не знала, что именно ждать от него, у меня не было заниженных или завышенных ожиданий. Мне просто было очень интересно, потому что это игра, азарт и некий вызов для самой себя. Я приехала на шоу, чтобы получить вдохновение и новые эмоции, ведь это совершенно новый выход за привычные границы», — рассказала певица.
Известно, что помимо Серябкиной в состав звездной команды вошли Тимур Батрутдинов, Дава и Павел Мамаев.
По правилам проекта, в ОАЭ отправляются две команды — суперзвезд российского шоу-бизнеса и народных участников. В каждом выпуске им предстоит соперничать за право жить в роскошных апартаментах, проигравшие же отправятся выживать в пустыне. Чтобы дойти до финала, им нужно с достоинством пройти все испытания, подготовленные продюсерами проекта. А победитель получит главный приз в размере 10 миллионов рублей.
В начале февраля Павел Воля сообщил, что улетел в Дубай для работы над новым проектом, где он выступит не только ведущим, но и шоураннером. По задумке авторов, проект расширит галерею разнообразных реалити канала, в которой уже успешно существуют «Звезды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».