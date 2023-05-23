Наверх
23 мая 2023, новость

Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли

Роман Евдокимов появится в криминальной комедии «ФК Родина»
Роман Евдокимов на съемках сериала «ФК Родина» (фото: more.tv)

Начались съемки сериала «ФК Родина». Об этом сообщается в пресс-службе онлайн-кинотеатра more.tv.

Главную роль в криминальной спортивной комедии исполнил возлюбленный Кристины Асмус Роман Евдокимов («‎Фишер»‎, «‎Актрисы»‎). Режиссер проекта — Иван Плечев («‎Солдаут»‎).

Сюжет разворачивается вокруг футбольной команды «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Владелец клуба — мэр города — решает продать его. Ради спасения участники команды идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, после чего скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.

«Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра», — поделился Плечев.

Помимо Евдокимова, в сериале снимаются Игорь Хрипунов, Кристина Бабушкина, Тихон Асеев, Валерия Репина, Максим Белбородов, Мила Исаева, Александр Клюквин и Юрий Нифонтов.

Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре more.tv.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Солдаут
Игорь Хрипунов
Экс-полицейские получили тюремные сроки за взятки на съемках «Чикатило»
Роман Евдокимов
Кристина Асмус
Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото
Фишер
ФК Родина
Появились первые кадры сериала с Давой
Актрисы
Кристина Бабушкина
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
Назад в 1996-й: как снимали новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
Асмус рассказала о съемках сцены, не вошедшей в сериал «Сансара»
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус рассказала о непривычном образе для роли
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Асмус, Галич, Муцениеце посетили премьеру новой комедии
«Это все внутри сидит»: Светлаков рассказал, почему снял сериал о деревне
Асмус, Судзиловская, Бероев, Иванова: звезды кино на открытии ММКФ 2023
Кристина Асмус раскритиковала кокетничающих с продюсерами актрис
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Климова вернулась к роли в сериале «По законам военного времени»: первые кадры
Энтони Хопкинс замечен в образе Зигмунда Фрейда на съемках
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
Андреасян показал первые фото со съемок военного фильма с Прилучным
Сергей Жуков снимает сериал со своей дочерью в главной роли
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Киану Ривз рассказал о «синяках и боли» на съемках «Джона Уика»
Павел Воля заявил, что ему «шикарно» работается с женой
В СИЗО «Кресты» стартовали съемки нового фильма про Майора Грома
Прилучный и Самбурская в боксерском клубе: фото со съемок нового сериала
Регина Тодоренко рассказала о съемках с 3-месячным сыном
Нагиев с Безруковой и Старшенбаум снялись в провокационной драме об эскорте
Без Нагиева, но с новым правилом: что известно об 11 сезоне «Голоса»
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Звезда «Реальных пацанов» рассказала, как доводила до слез режиссера
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Звезда «Мумии» вспомнил, как едва не погиб на съемках
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Мерзликин и Толкалина вернулись в продолжении «И снова здравствуйте!»
Аксенова вернулась в продолжении «Почки»: новые кадры и дата выхода
Внучка Талызиной рассказала о съемках в откровенных сценах
Повзрослевшая Пуговка появится в новых «Папиных дочках»
Асмус, Янковский, Бортич посетили премьеру сериала о советском серийном убийце
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Баста, Гагарина и новые наставники: появились фото со съемок «Голоса»
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Ковальчук и Александрова вместе снялись в сериале «Екатерина»
Новые трейлеры
Два холма
Трейлер (2 сезон)
Мэгги Мур(ы)
Дублированный трейлер
Кто пригласил Чарли?
Дублированный трейлер
Убийцы цветочной луны
Тизер-трейлер (англ.)
Из моего окна 2: За морями
Трейлер №2 (англ.)
Создатель
Тизер-трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер (англ.)
Пять ночей у Фредди
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь