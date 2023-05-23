Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли

Начались съемки сериала «ФК Родина». Об этом сообщается в пресс-службе онлайн-кинотеатра more.tv.
Главную роль в криминальной спортивной комедии исполнил возлюбленный Кристины Асмус Роман Евдокимов («Фишер», «Актрисы»). Режиссер проекта — Иван Плечев («Солдаут»).
Сюжет разворачивается вокруг футбольной команды «Родина», которая в разгар сезона теряет финансирование и вылетает из чемпионата. Владелец клуба — мэр города — решает продать его. Ради спасения участники команды идут на сделку с местным авторитетом и соглашаются перевезти контрабанду в Китай. Однако все идет не по плану, и футболисты становятся должниками авторитета, после чего скрываются от китайской мафии, а капитан команды внезапно становится владельцем клуба.
«Для меня было важно разработать сериал на футбольную тему таким образом, чтобы, с одной стороны, полностью уйти от жанра классической спортивной драмы, но при этом сохранить самое важное, те эмоции, ту радость и страсть, которую всем дарит эта игра», — поделился Плечев.
Помимо Евдокимова, в сериале снимаются Игорь Хрипунов, Кристина Бабушкина, Тихон Асеев, Валерия Репина, Максим Белбородов, Мила Исаева, Александр Клюквин и Юрий Нифонтов.
Премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре more.tv.