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22 мая 2023, новость

Чурикова возмутилась тем, как Беляев оценил исполнение хита Пугачевой в «Голосе»

Ирина Сыщикова в четвертьфинале выступила с песней «Не обижай меня»

В минувшие выходные в эфир «Первого канала» вышел новый выпуск шоу «Голос». До четвертьфинала дошли по три участника из каждой команды. 

Одним из самых ярких выступлений стало исполнение участницей команды Антона Беляева Ириной Сыщиковой песни Аллы Пугачевой «Не обижай меня», высоко оцененное как зрителями, так и наставниками Полиной Гагариной и Бастой, а также ведущей Яной Чуриковой.

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«Ирина, великолепно, грандиозно! Счастлив, что ты как талантливый человек продолжаешь свое путешествие», — отметил Баста.

Любопытно, что ранее Сыщикова выступала в команде рэпера и едва не покинула проект — от вылета ее спас Антон Беляев. Тем неожиданнее была оценка наставника: Беляев дал своей подопечной всего 20%, разместив участницу на последнем месте.

«Ирине Сыщиковой Антон Беляев дал… 30 процентов? Антон, у вас очень неразборчивый почерк. Тут все перечеркнуто. Я пытаюсь разобраться в ваших каракулях. 20 процентов? Да, 20. Антон, ты дал лидеру 20 процентов! А аутсайдеру народного голосования Антон дал 50 процентов!» — возмутилась Чурикова.

В полуфинал по итогам голосования Ирина Сыщикова все-таки прошла — благодаря высоким оценкам зрителей. Компанию в следующем этапе соревнования ей составят еще один подопечный Беляева Николай Щерба, Надежда Проскурина и Виктория Соломахина из команды Полины Гагариной, Багдасарян Маргарита и Эльмира Диваева из команды Владимира Преснякова-мл., а также подопечные Басты Павел Зибров и Людмила Серебрякова.

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