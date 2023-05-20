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20 мая 2023, фоторепортажСъемки

Арзамасова, Волкова, Борщева пришли в новую версию «Устами младенца»

В шоу под названием «Взрослым не понять» звездам предстоит отгадать, о чем говорят дети в видеороликах
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Фото: телеканал СТС

Телеканал СТС запускает новое развлекательное шоу от создателей телевикторины «Устами младенца» — «Взрослым не понять».

В каждом выпуске звездам предстоит угадывать, о чем именно говорят дети в возрасте от четырех до девяти лет в специально записанных предварительно роликах. Расшифровывать видеопослания детей участники будут в парах. Так, участниками первых выпусков стали Екатерина Волкова и Денис Клявер, Евгения Медведева и Александр Энберт, Лиза Арзамасова и Александр Давыдов, Юлия Михалкова и Роман Богданов, Вячеслав Чепурченко с супругой, Елена Борщева с мужем, Наталия Медведева и Иван Пышненко, Юлия Топольницкая и Игорь Чехов.

По словам Лизы Арзамасовой, новое шоу позволит лучше узнать своих детей: «Здесь каждый найдет что-то для себя: кто-то вспомнит детство, а кто-то проверит, насколько хорошо понимает своего ребенка». 

Ведущим шоу «Взрослым не понять» выступает Антон Шастун

Проект будет выходить каждую субботу с 20 мая.

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