Максим Матвеев ответил на вопрос о кризисе среднего возраста

Отвечая на вопрос, чувствует ли он кризис 40 лет, Матвеев заявил, что не знает, как проявляется это состояние у мужчин. «Я не так давно сделал себе татуировки — давно хотел. <…> Я такое получил удовольствие, когда это делал! И так любопытно себя украсить какими-то смыслами, это не просто какая-то декоративная история. Это мандалы, которые основаны на моем дне рождения. Потом – оберег, связанный с сакральной геометрией».