Максим Матвеев ответил на вопрос о кризисе среднего возраста

Актер Максим Матвеев стал героем шоу Иды Галич «Есть вопросики». Среди прочих тем, в разговоре с ведущей звезда сериала «Триггер» высказался о том, как переживает кризис среднего возраста.
Отвечая на вопрос, чувствует ли он кризис 40 лет, Матвеев заявил, что не знает, как проявляется это состояние у мужчин. «Я не так давно сделал себе татуировки — давно хотел. <…> Я такое получил удовольствие, когда это делал! И так любопытно себя украсить какими-то смыслами, это не просто какая-то декоративная история. Это мандалы, которые основаны на моем дне рождения. Потом – оберег, связанный с сакральной геометрией».
Впрочем, как подчеркнул актер, его интерес к экспериментам с внешностью (в частности, речь шла об окрашивании волос) связан не с кризисом, а с профессией.
Максим Матвеев — актер театра и кино, заслуженный артист России. Он снимался в фильмах и сериалах «Контрибуция», «Анна Каренина», «Союз спасения», «Триггер», «Мосгаз», «Шерлок в России» и других.