Победительница «Евровидения» объяснила, что означали ее длинные ногти

Выступление Лорин на «Евровидении 2023» (фото: eurovision.tv)

Шведская певица Лорин, одержавшая 13 мая победу на «Евровидении 2023», в беседе с «МК» рассказала, что означали ее длинные необычные ногти, ставшие частью сценического костюма в победном номере с песней Tattoo.

Она уточнила, что ногти были каменными и символизировали одну из стихий, о которых она поет в песне. «Огонь, земля, вода. На сцене не было только воды, но я потела, так что все было как надо», — пошутила звезда.

Она отметила, что, став первой женщиной, дважды выигравшей «Евровидение», испытала гордость. «Не только за себя, я горжусь всеми, кто проголосовал, разглядел то, что я сама и мои авторы вложили в эту песню. Ощущение пока, скажу я вам, какое-то сюрреалистичное», — сказала она.

По словам Лорин, вернется ли она на международный конкурс, будет зависеть от вдохновения. «Я и на это-то "Евровидение" не хотела поначалу ехать, но потом будто накрыло какой-то волной, возник порыв. Мне кажется, что в творчестве не должно быть никаких ограничений и лимитов», — уточнила она.