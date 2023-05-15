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15 мая 2023, фоторепортажСъемки

Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото

Актриса исполняет одну из главных ролей в городском фэнтези «Наследники. Дар крови»
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фотографий
9
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

Телеканал СТС приступил к съемкам нового сериала — 12-серийного городского фэнтези «Наследники. Дар крови». В центре истории окажутся подростки (эти роли исполняют Мария Лобанова, Артем Кошман, Полина Айнутдинова), неожиданно открывшие в себе сверхспособности.

По сюжету, дочь великого мага Надя (Оксана Акиньшина) совершает нападение на строго охраняемое хранилище артефактов, чтобы выкрасть кольцо отца, которое может защитить ее семью. Однако ей это не удается, и Надя исчезает, а ее муж Роман (Антон Васильев) в одиночку воспитывает троих детей. Спустя годы подростки неожиданно открывают в себе суперспособности, и на внуков легендарного мага объявляют охоту.

Екатерине Вилковой досталась роль Веры, оперативницы из Отдела магической безопасности. Для съемок актриса примерила неожиданный образ: в кадре она появится с темной стрижкой и татуировкой на шее. «Мне не привыкать играть злодеек, — признается она. — Но, наверное, впервые я примерила такой грим, который идеально отображает характер героини: резкий, жесткий и бескомпромиссный».

В проекте также появятся Елена Подкаминская, Дмитрий Чеботарев, Кристина Корбут, Антон Кузнецов, Кирилл Гребенщиков. Режиссерами выступают Антон Федотов и Александр Бабаев.

Сообщается, что перед съемками группа вдохновлялась первым фильмом про Индиану Джонса.

Дата премьеры сериала «Наследники. Дар крови» пока не называется.

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