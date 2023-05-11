Наверх
11 мая 2023, фоторепортажСъемки

Гришаева, Лагашкин, Пермякова появятся в скетч-шоу «России 1»

Артисты снялись в юмористической программе «Истории большой страны»
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

На «России 1» готовится к премьере новое юмористическое скетч-шоу «Истории большой страны».

Героев забавных историй из повседневной жизни исполнят любимые артисты, в число которых вошли Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Ольга Тумайкина, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Алина Алексеева, Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Юрий Ицков, Светлана Пермякова, Иван Пышненко, Ренат Мухамбаев и многие другие.

В забавных сценках из «Истории большой страны» каждый сможет узнать себя или своих знакомых. Среди них: девушка, приезжающая в автосервис в надежде скрыть от мужа царапины на помятой машине; директриса, спасающаяся от школьной проверки на канате в спортзале; пенсионерка, устраивающая городским спецслужбам тест на скорость; риелтор, демонстрирующий клиентам достоинства звукоизоляции с помощью пугача; сотрудники ДПС, получающие чистосердечное признание от нетрезвого водителя весьма нетривиальным и артистичным способом.

Проект станет новой совместной работой телеканала «Россия» и Comedy Club Production. 

Премьера шоу «Истории большой страны» состоится 19 мая в 23:35.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Станислав Дужников
Татьяна Орлова
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Истории большой страны
Ольга Тумайкина
Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным
Иван Пышненко
Михаил Полицеймако
Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу
Юрий Ицков
Светлана Пермякова
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Нонна Гришаева
Ренат Мухамбаев
Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»
Максим Лагашкин
Алина Алексеева
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
Георгий Дронов
Алексей Маклаков
10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС
Нонна Гришаева сыграет мать и дочь в новом фильме
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Гришаева объяснила, почему больше не работает с «Квартетом И»
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Гришаева призналась, что ей не понравилось участвовать в «Маске»
Глюк'Oza с экранной «дочерью» и Яглыч на премьере фильма
Нонна Гришаева рассказала о полученной на «Маске» травме
Алсу, Шпица, Гришаева: как снимали новогодний «Квартирник»
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Гришаева с сыном, Кяро и другие звезды на кинопремьере
Бузова стала участницей вокального шоу
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Валерия запускает собственное телешоу
14-летний сын Гришаевой снимается вместе с ней в сериале
Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Жанна Бадоева снимается в новом шоу талантов: первые фото
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Новые трейлеры
Молодой Папа
Трейлер (англ.)
Переполненная комната
Трейлер (англ.)
Птичий короб: Барселона
Тизер (англ.)
Мег 2: Впадина
Трейлер (англ.)
Оппенгеймер
Трейлер №2 (англ.)
Спасти единственного сына
Трейлер
Плейлист волонтера
Трейлер
Дюна 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь