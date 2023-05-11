Гришаева, Лагашкин, Пермякова появятся в скетч-шоу «России 1»

На «России 1» готовится к премьере новое юмористическое скетч-шоу «Истории большой страны».
Героев забавных историй из повседневной жизни исполнят любимые артисты, в число которых вошли Нонна Гришаева, Максим Лагашкин, Ольга Тумайкина, Алексей Маклаков, Михаил Полицеймако, Станислав Дужников, Алина Алексеева, Георгий Дронов, Татьяна Орлова, Юрий Ицков, Светлана Пермякова, Иван Пышненко, Ренат Мухамбаев и многие другие.
В забавных сценках из «Истории большой страны» каждый сможет узнать себя или своих знакомых. Среди них: девушка, приезжающая в автосервис в надежде скрыть от мужа царапины на помятой машине; директриса, спасающаяся от школьной проверки на канате в спортзале; пенсионерка, устраивающая городским спецслужбам тест на скорость; риелтор, демонстрирующий клиентам достоинства звукоизоляции с помощью пугача; сотрудники ДПС, получающие чистосердечное признание от нетрезвого водителя весьма нетривиальным и артистичным способом.
Проект станет новой совместной работой телеканала «Россия» и Comedy Club Production.
Премьера шоу «Истории большой страны» состоится 19 мая в 23:35.