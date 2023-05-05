Восемь лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир

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На телеканале «Россия 1» готовится к премьере новый сезон драмы «Земский доктор», получивший подзаголовок «Восемь лет спустя». Талантливый хирург Ольга Самойлова в исполнении Ольги Будиной продолжает спасать жизни людей, зачастую забывая о себе.

В новых сериях неожиданно выясняются новые подробности трагического ДТП, в котором 10 лет назад погиб муж Ольги. Она не хочет ворошить прошлое, в отличие от двух близких ей людей, которые намерены докопаться до истины. Опасное расследование ставит под угрозу всю семью Ольги.

«Я благодарю продюсеров канала "Россия" и нашего сериала за решение продолжить историю Ольги Самойловой и ее пациентов. Не думаю, что смогла бы вернуться в кино с какой-то другой картиной. Я знаю, что зритель ее ждет: я постоянно получаю письма с вопросами и сожалениями, что прекратила сниматься».

Также к своим ролям в новом сезоне вернутся Андрей Чернышов, Нина Усатова, Сергей Степанченко, Ирина Купченко, а также Светлана Немоляева и Татьяна Васильева, чьи жизнерадостные героини, подружки мамы Будиной Нинон и Вероника, продолжат заражать зрителей оптимизмом.

«Мне кажется, за эти восемь лет моя Нинон не изменилась, — отмечает Немоляева. — Наверное, постарела, как все мы. Но женщины в этом не очень хотят сознаваться. И Нинон не хочет. Но в остальном — судя по ее философии, ее высказываниям, ее отношению к жизни — она осталась прежней. Такая же оптимистка. Как и я».

Татьяна Васильева признается, что ей не было сложно вернуться в образ, несмотря на длительный перерыв в съемках: «Поначалу, когда только приехала на съемки, думала, что не вспомню, что двигало моей героиней — все-таки столько лет прошло. Но войдя в кадр, сразу снова ее почувствовала. Она, как и я, не ощущает, что такое возраст, не понимает, не знает и не хочет узнать».