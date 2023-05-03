Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е

На телеканале ТНТ к премьере готовится комедийный сериал про 90-е « Неприличные деньги ». Главную роль — скромного преподавателя провинциального института, кандидата экономических наук, который отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике в условиях новой реальности — в начале 90-х, сразу после развала СССР, — исполнит Константин Хабенский . Федор Бондарчук воплотит другой знаковый образ эпохи — бандита в малиновом пиджаке.

По сюжету, главный герой оказывается втянут в мутную схему с опасными кредиторами и становится хозяином первого в родном городке секс-шопа. Ему придется продавать неприличные товары, чтобы сын не угодил в колонию для несовершеннолетних, а жена не стала «моделью» в мужском клубе.