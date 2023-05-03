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3 мая 2023, новость

Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е

Актеры появятся в многосерийной комедии «Неприличные деньги»

На телеканале ТНТ к премьере готовится комедийный сериал про 90-е «Неприличные деньги». Главную роль — скромного преподавателя провинциального института, кандидата экономических наук, который отчаянно пытается применить свои теоретические знания на практике в условиях новой реальности — в начале 90-х, сразу после развала СССР, — исполнит Константин Хабенский. Федор Бондарчук воплотит другой знаковый образ эпохи — бандита в малиновом пиджаке.

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По сюжету, главный герой оказывается втянут в мутную схему с опасными кредиторами и становится хозяином первого в родном городке секс-шопа. Ему придется продавать неприличные товары, чтобы сын не угодил в колонию для несовершеннолетних, а жена не стала «моделью» в мужском клубе.

Сериал «Неприличные деньги» может похвастаться выдающимся актерским составом: помимо Константина Хабенского, в кадре появятся Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук, Павел Деревянко, Ольга Тумайкина, Максим Лагашкин, Ирина Розанова, Роман Курцын, Владислав Ценев, Леон Автаев и другие.

Премьера «Неприличных денег» состоится 8 мая в 21:00 на телеканале ТНТ.

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