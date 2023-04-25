Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий Фото: телеканал СТС

На телеканале СТС к премьере готовится новая викторина «Обратный отсчет», ведущим которой стал Александр Пушной.

На съемочной площадке также произошло воссоединение ведущих программы «Галилео» — Александра Пушного и Владимира Маркони. «Маркони мне сказал: "Слушай, хочу вести еще одно шоу на СТС". А я в ответ: "Давай сначала я поведу, а потом ты, как обычно у нас бывает". Так и договорились», — пошутил Пушной.

Впечатлениями от съемки поделилась Глюк’Ozа: «Вместе играть было здорово! Я в целом азартный человек, обожаю игры, викторины». Любовь к интеллектуальным играм певицы разделила и ее партнерша по шоу Валерия. «Мы с семьей любим такие викторины и настольные игры, часто играем вместе. Мне также нравится проходить всевозможные тесты».

По правилам новой телеигры два участника получают 3 млн рублей, которые им предстоит сохранить. В каждом из пяти раундов их ждут интеллектуальные задачи и ограниченное время на их решение. Когда время заканчивается, счетчик начинает списывать деньги. В случае неверного ответа игроки также теряют крупную сумму. В финале звезды играют друг против друга, а победитель забирает все деньги, которые удалось сохранить.