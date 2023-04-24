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24 апреля 2023, новость

Режиссеры прямой трансляции похорон Елизаветы II получили премию BAFTA

В Лондоне вручили «Бронзовые маски» за достижения в области телемастерства
| Источник: Legion-Media.ru

ЛОНДОН, 24 апреля. /ТАСС/. Команда режиссеров, отвечавших за телетрансляцию церемонии похорон королевы Великобритании Елизаветы II (1926−2022), получила премию Британской академии кино и телевизионных искусств (British Academy Television Craft Awards, BAFTA). Лауреаты премий BAFTA в области телемастерства, которыми отмечаются достижения в отдельных аспектах телепроизводства, были объявлены в воскресенье.

Еще одной наградой жюри отметило работу звукорежиссеров трансляции траурного мероприятия, за ходом которого в прямом эфире следили почти 38 млн жителей королевства. Мировой охват его аудитории оценивается в 4 млрд человек.

Три премии получили специалисты, работавшие над сериалом «Дом Дракона» — приквелом «Игры престолов», который был снят телеканалом HBO. Сериал получил награды за лучший грим, звук и спецэффекты. Драма вещательной корпорации Би-би-си «Будет больно» также удостоилась трех наград — за подбор актеров, монтаж и сценарий, написанный комиком Адамом Кэем, который адаптировал собственную автобиографическую книгу о злоключениях молодого врача, ставшую бестселлером в Великобритании.

По традиции оглашение победителей телевизионных премий BAFTA разделено на две церемонии. «Бронзовые маски» за достижения в области телемастерства присуждались 23 апреля, а 14 мая станут известны обладатели основных телепремий BAFTA. Будут названы лучшие актеры и актрисы, а также лучшие сериалы и телепрограммы в каждой из категорий. Кинопремии BAFTA в этом году присуждались 19 февраля.

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