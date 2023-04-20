Светлаков предсказал возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Юморист и актер Сергей Светлаков выразил уверенность в том, что шоу «Вечерний Ургант» вернется на российские телеэкраны. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», — отметил Светлаков.
Юморист добавил, что уже посмотрел новое шоу Павла Воли «Шоу Воли», которое вышло в эфир 16 апреля. Светлаков признался, что лично обсуждал с комиком его программу — они встретились на праздновании дня рождения Урганта.
«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.
Напомним, последний на данный момент выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После начала специальной военной операции России на Украине шоу перестало выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).