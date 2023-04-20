Наверх
20 апреля 2023, новость

Светлаков предсказал возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Комик и телеведущий также высказал свое мнение о новом шоу Павла Воли
Иван Ургант и Сергей Светлаков | Источник: PersonaStars

Юморист и актер Сергей Светлаков выразил уверенность в том, что шоу «Вечерний Ургант» вернется на российские телеэкраны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», — отметил Светлаков.

Юморист добавил, что уже посмотрел новое шоу Павла Воли «Шоу Воли», которое вышло в эфир 16 апреля. Светлаков признался, что лично обсуждал с комиком его программу — они встретились на праздновании дня рождения Урганта.

«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.

Напомним, последний на данный момент выпуск «Вечернего Урганта» вышел в эфир 21 февраля 2022 года. После начала специальной военной операции России на Украине шоу перестало выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД).

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Вечерний Ургант
Павел Воля
Ургант отметил 45-летие и день рождения своего шоу с коллегами
Иван Ургант
Сергей Светлаков
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Шоу Воли
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
Иван Ургант приступил к съемкам нового шоу
Поплавская отреагировала на слухи о возвращении Урганта на ТВ
Татьяна Навка высказала надежду на возвращение Урганта в эфир
Стало известно, почему Светлакова и Урганта не будет в «Елках 9»
Алла Михеева рассказала о работе над новыми проектами с Ургантом
Светлаков назвал критику Урганта «жуткой несправедливостью»
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Иван Ургант стал обладателем сатирической премии в Италии
Стало известно, снимутся ли Ургант и Светлаков в «Елках 9»
Лоза предсказал «громкое возвращение» Урганта и Галкина на телеканалы
Светлаков рассказал, что планирует «ловить русалок» на съемках нового сериала
Прилепин заявил, что Ургант работает над новым шоу
Якубович назвал ошибкой снятие с эфира «Вечернего Урганта»
Отец Урганта рассказал, что сын продолжит работать в России
Баста пошутил о пробах на место ведущего «Вечернего Урганта»
«Первый канал» ответил на слухи о закрытии «Вечернего Урганта»
Продюсеры намекнули на выход очередных «Елок»
Ургант опроверг слухи о гастролях в Германии
Ургант поздравил себя с днем рождения, а свое шоу с 10-летием
«Вечерний Ургант» не появится в эфире до окончания спецоперации
Якубович ответил на слухи о закрытии «Поля чудес»
Иван Ургант прокомментировал свой отъезд из России
«Первый канал» опроверг слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант»
На «Первом канале» ответили на вопрос о закрытии шоу Урганта
Иван Ургант объяснил популярность своего шоу в Италии
Неузнаваемые Пересильд, Манижа, Галкин в новогоднем шоу Урганта
Иван Ургант посвятил выпуск своего шоу бабушке
Иван Ургант перепел хит Александра Градского
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Муцениеце пожаловалась на занижение оценок в телешоу
Сябитова с дочкой, Дава, Волкова снялись в шоу со Светлаковым
Студию «Вечернего Урганта» возвели в степи на Байконуре
Михеева из «Вечернего Урганта» рассказала, как перенесла ковид
41-летняя Уварова впервые пришла к Урганту и удивила зрителей
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ»
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице
Боярский оценил актерские способности комиков из Comedy Club
Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
Новые трейлеры
Форсаж 10
Трейлер №2 (англ.)
Астрал 5: Красная дверь
Трейлер (англ.)
14+ Продолжение
Трейлер
Быть Сальвадором Дали
Дублированный трейлер
Весь невидимый нам свет
Тизер (англ.)
Яга и книга заклинаний
Трейлер
Сто лет тому вперед
Трейлер
Последнее путешествие «Деметра»
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь