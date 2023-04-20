Светлаков предсказал возвращение «Вечернего Урганта» в эфир

Иван Ургант и Сергей Светлаков | Источник: PersonaStars

Юморист и актер Сергей Светлаков выразил уверенность в том, что шоу «Вечерний Ургант» вернется на российские телеэкраны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Когда-нибудь Ванин продукт вернется на экраны. И таких шоу будет много, и мы будем испытывать истинное удовольствие, выбирая, какое шоу нам смотреть», — отметил Светлаков.

Юморист добавил, что уже посмотрел новое шоу Павла Воли «Шоу Воли», которое вышло в эфир 16 апреля. Светлаков признался, что лично обсуждал с комиком его программу — они встретились на праздновании дня рождения Урганта.

«В этот же день я поздравил Пашу и пожелал удачи. Мне что-то понравилось, что-то нет. Я честно ему написал и сказал, что у этого точно есть зритель, но сколько его будет, непонятно. Но если будет внутренняя работа какая-то большая проведена, то можно сделать классную вещь», — резюмировал Светлаков.