Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»

В Москве состоялся масштабный фестиваль телеканала «Муз-ТВ» под названием «NОВЫЙ МУЗON» с участием главных звезд российского шоу-бизнеса — от признанных мэтров до набирающих обороты фрешменов.
На сцене площадки Live Арена выступили более 30 поп-звезд разных поколений: Юлия Зиверт (Zivert), Люся Чеботина, Николай Басков, Егор Шип, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лолита, MIA BOYKA, Ольга Бузова, GAYAZOV$ BROTHER$, Милана Хаметова, Galibri&Mavik, Ярослав Дронов (Shaman), DaBro, Хабиб, Ева Польна, Burito, Катя Адушкина и другие.
Сергей Лазарев высказался о присутствии на одной сцене давно завоевавших популярность звезд и штурмующих чарты новичков: «Должны появляться новые имена, без этого невозможно. Надо, безусловно, уважать предыдущее поколение, как я уважаю Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова. И я хочу, чтобы наша молодежь также уважительно относилась к артистам постарше».
Полина Гагарина, в свою очередь, пошутила: «Очень важно объединять поколения артистов на сцене, потому что молодежь должна смотреть, как надо».
Видеоверсию концерта «NОВЫЙ МУЗON» можно будет увидеть 28 апреля в 19:00 эксклюзивно на «Муз-ТВ».