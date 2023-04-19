Бузова, Лолита, Shaman и фрешмены: как прошел большой концерт «Муз-ТВ»

В Москве состоялся масштабный фестиваль телеканала «Муз-ТВ» под названием «NОВЫЙ МУЗON» с участием главных звезд российского шоу-бизнеса — от признанных мэтров до набирающих обороты фрешменов.

Сергей Лазарев высказался о присутствии на одной сцене давно завоевавших популярность звезд и штурмующих чарты новичков: «Должны появляться новые имена, без этого невозможно. Надо, безусловно, уважать предыдущее поколение, как я уважаю Валерия Леонтьева, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова. И я хочу, чтобы наша молодежь также уважительно относилась к артистам постарше».