Сериал «Спасатели Малибу» перезапустят в США

В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу». Об этом сообщает Deadline.
Съемками ремейка займется студия студия Fremantle, ее представители провели предварительные переговоры с рядом стриминговых платформ. Кто выступит в роли режиссера проекта, пока неизвестно.
Сериал «Спасатели Малибу» выходил на экраны с 1989-го по 2001 год. Главные герои — спасателях в красных купальниках, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу всех времен, собравшее у экранов больше миллиарда зрителей из 158 стран мира.
В 2017 году состоялась премьера полнометражного фильма «Спасатели Малибу» по мотивам популярного шоу. Главные роли в нем исполнили Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра. Кроме того, Памела Андерсон, изначально высказывавшаяся против полнометражной версии, присоединилась к актерскому составу картины.