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17 апреля 2023, новость

Сериал «Спасатели Малибу» перезапустят в США

Съемками ремейка популярного шоу о спасателях в красных купальниках займется студия Fremantle
Кадр из сериала «Спасатели Малибу» | Источник: Legion-Media.ru

В США перезапустят сериал «Спасатели Малибу». Об этом сообщает Deadline.

Съемками ремейка займется студия студия Fremantle, ее представители провели предварительные переговоры с рядом стриминговых платформ. Кто выступит в роли режиссера проекта, пока неизвестно.

Сериал «Спасатели Малибу» выходил на экраны с 1989-го по 2001 год. Главные герои — спасателях в красных купальниках, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу всех времен, собравшее у экранов больше миллиарда зрителей из 158 стран мира.

В 2017 году состоялась премьера полнометражного фильма «Спасатели Малибу» по мотивам популярного шоу. Главные роли в нем исполнили Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Приянка Чопра. Кроме того, Памела Андерсон, изначально высказывавшаяся против полнометражной версии, присоединилась к актерскому составу картины.

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