Билан и Бузова сразятся в популярном музыкальном шоу

Правила шоу остаются прежними: за четыре раунда – знакомства, силуэты, демозапись и дуэты – участники должны определить, кто из 10 незнакомцев является профессиональным вокалистом, а кто лишь притворяется таковым. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет перечислен благотворительным фондам.

В финале капитаны звездных команд — Дима Билан и Ваня Дмитриенко — споют дуэтом с участником, которого выберут, до конца не зная, действительно ли он и есть тот самый вокалист-профессионал.