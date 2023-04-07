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7 апреля 2023, фоторепортаж

Билан и Бузова сразятся в популярном музыкальном шоу

Звезды приняли участие в проекте «Музыкальная интуиция»
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Фото: телеканал ТНТ

В новом выпуске шоу «Музыкальная интуиция» в поединке сойдутся две звездные команды: Дима Билан, Ольга Картункова и Мигель против Вани Дмитриенко, Ольги Бузовой и Кати Адушкиной.

Правила шоу остаются прежними: за четыре раунда – знакомства, силуэты, демозапись и дуэты – участники должны определить, кто из 10 незнакомцев является профессиональным вокалистом, а кто лишь притворяется таковым. Обе команды соревнуются за денежный приз, который будет перечислен благотворительным фондам.

В финале капитаны звездных команд — Дима Билан и Ваня Дмитриенко — споют дуэтом с участником, которого выберут, до конца не зная, действительно ли он и есть тот самый вокалист-профессионал.

Новый выпуск «Музыкальной интуиции» выйдет на канале ТНТ 8 апреля в 21.00.

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