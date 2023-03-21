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21 марта 2023, фоторепортажСъемки

Безруков и Ломоносова сыграли супругов в шпионском сериале

Новый проект с участием актеров «Шпион» скоро выйдет на ТВ
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20
фотографий
20
фотографий
Фото предоставлены пресс-службой

На «Первом канале» готовится к премьере новый сериал «Шпион» с Сергеем Безруковым в главной роли. Это история о двойном агенте, которому предстоит найти выход из ситуации, которая кажется безвыходной, и сохранить жизнь себе, а главное — своей семье.

Главный герой сериала — талантливый аналитик ФСБ Андрей Рыбин, готовящийся к выходу на пенсию, чтобы наконец проводить много времени с семьей — женой, взрослой дочерью и любимой собакой. Однако в самый неожиданный момент напоминает о себе прошлое в лице бывшего сотрудника ЦРУ Донована, двадцать пять лет назад внедрившего разведчика-нелегала Рыбина в Россию и теперь требующего соблюдения договоренностей.

Как признается сыгравший Рыбина Сергей Безруков, самым сложным при работе над проектом для него был не грим и не съемки без страховки, а общение на английском языке. «Для этой роли я специально занимался с преподавателем по английскому языку, — рассказывает актер. — В “Шпионе” будут сцены, сыгранные исключительно на английском. У меня он был на школьном уровне, но удалось вспомнить и укрепить иностранный язык. Говорить приходилось не просто по-английски, а с американским акцентом. Несмотря на то, что у меня хороший слух, это было непросто».

А вот Ольге Ломоносовой, сыгравшей жену главного героя, сложнее всего дались супружеские сцены: «На пробах нам с Сережей поставили постельную сцену, что меня страшно удивило. Эта же сцена стала для меня впоследствии самой сложной — я такие сцены не люблю, они для меня психологически сложные».

Помимо Безрукова и Ломоносовой, в сериале снялись Наталья Кудряшова, Алексей Матошин, Сергей Юшкевич, Мартин Джон Кук и другие. Режиссером выступил Иван Стаханов.

За производство проекта отвечают «Киностудия КИТ» совместно с «РИМ Продакшн» по заказу «Первого канала».

Премьера «Шпиона» состоится 27 марта в 21.45.

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