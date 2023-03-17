Актер Лыков высказался о «гнилости» шоу «Последний герой»

Александр Лыков | Источник: Starface

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, который в 2002 был участником третьего сезона реалити-шоу о выживании «Последний герой», объяснил, почему считает задумку проекта «гнилой».

Лыков вошел в тройку финалистов снимавшегося на островах в Доминиканской республике шоу вместе с Еленой Перовой из группы «Лицей» и Владимиром Пресняковым-мл.

Остров, по словам актера, закалил его, однако ему не нравилось голосовать против кого-то из членов команды. «Ведь в чем противность и гнилость этого проекта? Надо было обязательно сдавать человека, живущего рядом с тобой», — поделился Лыков.

Явление, когда нужно выдавить другого, чтобы остаться самому, он назвал отвратительным. «Оно попирает дружбу, верность, возникшую между людьми, с которыми ты делишь крохи еды, локоть к локтю участвуешь в испытаниях. И вот эти качества, абсолютно боевые, тебе приходилось предавать на этом долбаном совете, где выгоняли одного из участников», — вспомнил Лыков.