Актер Лыков высказался о «гнилости» шоу «Последний герой»

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, который в 2002 был участником третьего сезона реалити-шоу о выживании «Последний герой», объяснил, почему считает задумку проекта «гнилой».
Лыков вошел в тройку финалистов снимавшегося на островах в Доминиканской республике шоу вместе с Еленой Перовой из группы «Лицей» и Владимиром Пресняковым-мл.
Остров, по словам актера, закалил его, однако ему не нравилось голосовать против кого-то из членов команды. «Ведь в чем противность и гнилость этого проекта? Надо было обязательно сдавать человека, живущего рядом с тобой», — поделился Лыков.
Явление, когда нужно выдавить другого, чтобы остаться самому, он назвал отвратительным. «Оно попирает дружбу, верность, возникшую между людьми, с которыми ты делишь крохи еды, локоть к локтю участвуешь в испытаниях. И вот эти качества, абсолютно боевые, тебе приходилось предавать на этом долбаном совете, где выгоняли одного из участников», — вспомнил Лыков.
«Последний герой» — это российская адаптация британского реалити-формата, придуманного в 1992 году (в 2000-м стартовала также одноименная американская версия передачи). Всего передача выпускалась в 43 странах мира. По правилам шоу, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединят в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз.
Премьера отечественной версии программы состоялась в 2001 году на «Первом канале» (на тот момент — ОРТ), первым ее ведущим стал Сергей Бодров. Проект просуществовал шесть сезонов. Ведущей последнего была Ксения Собчак. Каждый сезон российского шоу снимался на разных островах в Доминикане, Малайзии, между Коста-Рикой и Панамой. Участниками были звезды шоу-бизнеса, медийные персоны и обычные люди, прошедшие конкурсный отбор. В разные годы в «Последнем герое» участвовали Марина Александрова, Жанна Фриске, Татьяна Догилева, Никита Джигурда, Владимир Жириновский, Владимир Пресняков, Татьяна Овсиенко, Вера Глаголева, Стас Пьеха и другие знаменитости.