Наверх
17 марта 2023, новость

Актер Лыков высказался о «гнилости» шоу «Последний герой»

В 2002 году звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» вошел в тройку финалистов третьего сезона проекта
Александр Лыков | Источник: Starface

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лыков, который в 2002 был участником третьего сезона реалити-шоу о выживании «Последний герой», объяснил, почему считает задумку проекта «гнилой».

Лыков вошел в тройку финалистов снимавшегося на островах в Доминиканской республике шоу вместе с Еленой Перовой из группы «Лицей» и Владимиром Пресняковым-мл.

Остров, по словам актера, закалил его, однако ему не нравилось голосовать против кого-то из членов команды. «Ведь в чем противность и гнилость этого проекта? Надо было обязательно сдавать человека, живущего рядом с тобой», — поделился Лыков.

Явление, когда нужно выдавить другого, чтобы остаться самому, он назвал отвратительным. «Оно попирает дружбу, верность, возникшую между людьми, с которыми ты делишь крохи еды, локоть к локтю участвуешь в испытаниях. И вот эти качества, абсолютно боевые, тебе приходилось предавать на этом долбаном совете, где выгоняли одного из участников», — вспомнил Лыков.

«Последний герой» — это российская адаптация британского реалити-формата, придуманного в 1992 году (в 2000-м стартовала также одноименная американская версия передачи). Всего передача выпускалась в 43 странах мира. По правилам шоу, участники оказываются на необитаемых островах и состязаются между собой в составе двух команд, пока их не объединят в одно племя. В конце остается только один победитель, который получает главный приз.

Премьера отечественной версии программы состоялась в 2001 году на «Первом канале» (на тот момент — ОРТ), первым ее ведущим стал Сергей Бодров. Проект просуществовал шесть сезонов. Ведущей последнего была Ксения Собчак. Каждый сезон российского шоу снимался на разных островах в Доминикане, Малайзии, между Коста-Рикой и Панамой. Участниками были звезды шоу-бизнеса, медийные персоны и обычные люди, прошедшие конкурсный отбор. В разные годы в «Последнем герое» участвовали Марина АлександроваЖанна ФрискеТатьяна ДогилеваНикита Джигурда, Владимир Жириновский, Владимир Пресняков, Татьяна Овсиенко, Вера ГлаголеваСтас Пьеха и другие знаменитости.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Елена Перова
Последний герой
Улицы разбитых фонарей
Владимир Пресняков-мл.
Александр Лыков
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Шведов поделился самым печальным открытием на «Последнем герое»
Победительница «Пацанок» примет участие в «Последнем герое»
Безрукова рассказала о закулисье шоу «Последний герой»
Троянова пошутила над мечтающей вести «Последнего героя» Бузовой
Бузова хочет вести шоу «Последний герой»
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Анатолий Вассерман сыграл самого себя в популярном сериале
Новые трейлеры
Мальдивы подождут
Трейлер
Актрисы
Трейлер
Мизантроп
Дублированный трейлер
Снегирь
Трейлер
Американец китайского происхождения
Тизер (англ.)
Русалочка
Трейлер (англ.)
Супербратья Марио. Фильм
Трейлер №2 (англ.)
Последнее, что он сказал мне
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь