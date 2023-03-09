Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале

Даниэль Брюль и Карл Лагерфельд | Источник: Legion-Media.ru

Актер Даниэль Брюль сыграет главную роль в байопике о модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Variety.

Сериал «Кайзер Карл» будет состоять из шести эпизодов и расскажет о творческом пути Лагерфельда в мире высокой парижской моды 1970-х годов. Модельер стал главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и своего собственного лейбла.

Наряду с Брюлем в роли Лагерфельда в сериале для Disney+ снимется Арно Валуа в роли Ива Сен-Лорана, Алекс Лутц в роли делового партнера Сен-Лорана Пьера Берже. Также в проекте появится Аньес Жауи в роли Габи Агион, основательницы бренда Chloé, которая помогла Лагерфельду с карьерой модельера.