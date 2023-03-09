Наверх
9 марта 2023, новость

Стало известно, кто сыграет Карла Лагерфельда в сериале

Шестисерийный байопик «Кайзер Карл» расскажет о творческом пути Лагерфельда в мире высокой парижской моды 70-х годов
Даниэль Брюль и Карл Лагерфельд | Источник: Legion-Media.ru

Актер Даниэль Брюль сыграет главную роль в байопике о модельере Карле Лагерфельде. Об этом сообщает Variety.

Сериал «Кайзер Карл» будет состоять из шести эпизодов и расскажет о творческом пути Лагерфельда в мире высокой парижской моды 1970-х годов. Модельер стал главным дизайнером и креативным директором Chanel, Fendi и своего собственного лейбла.

Наряду с Брюлем в роли Лагерфельда в сериале для Disney+ снимется Арно Валуа в роли Ива Сен-Лорана, Алекс Лутц в роли делового партнера Сен-Лорана Пьера Берже. Также в проекте появится Аньес Жауи в роли Габи Агион, основательницы бренда Chloé, которая помогла Лагерфельду с карьерой модельера.

Даниэль Брюль снимался в таких картинах, как «На Западном фронте без перемен», «King’s Man: Начало», «По соседству» и многих других.

Напомним, ранее стало известно о начале работы над полнометражным фильмом о Карле Лагерфельде, главную роль в котором сыграет Джаред Лето. Сообщалось, что фильм расскажет о ключевых моментах жизни модельера. В октябре 2022 года продюсеры фильма вели переговоры с режиссерами, дата начала съемок не называлась.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
На Западном фронте без перемен
King's Man: Начало
Милош Бикович и Оксана Акиньшина снялись в новом сериале
Даниэль Брюль
Daniel Brühl
Кайзер Карл
Лядова поддержала Вдовиченкова на премьере сериала с Пеговой
По соседству
Карл Лагерфельд
Karl Lagerfeld
Нельзя пропустить: 12 самых любопытных новых сериалов февраля
Джаред Лето
Jared Leto
У звезды ситкома «Воронины» появилась новая экранная семья
Юрий Стоянов сыграет обманутого киберпреступниками пенсионера
Бен Стиллер сыграет братьев-тройняшек в новом сериале
Аверин, Жигунов и Порошина снялись в многосерийной мелодраме
Дарья Мороз снимает свой первый сериал: фото с площадки
Создатели сериала «Фандорин. Азазель» показали главного героя
Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале
По «Денискиным рассказам» Драгунского создадут кинофраншизу
Михалкова и Робак сыграли супругов в новом сериале: первые кадры
В России снимут адаптацию сериала «Постучись в мою дверь»
Меньшиков и Янковский снялись в сериале про автоугонщика
«Союзмультфильм» может снять сериал про Чебурашку
Новые сериалы декабря, которые нельзя пропустить
Пегова играет Екатерину II в новом сериале: первые кадры
Елизавета Боярская играет Екатерину II в «Великой»: новые кадры
Нельзя пропустить: 12 новых любопытных сериалов ноября
Смоляков и Маковецкий снялись в военном сериале
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Самые долгожданные продолжения сериалов до конца 2022 года
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Волкова, Табаков, Виторган снялись в сериале про 2000-е: первые кадры
Нагиев и Пореченков снимаются в «Кино про бандитов»: первые кадры
Мартин Скорсезе снимет сериал «Банды Нью-Йорка»
Стало известно, кто сыграет Фандорина в новом сериале
Нельзя пропустить: 10 новых сериалов первой половины октября
Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о модельере
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Звезда «Друзей» получила роль в новом сериале
8 новых необычных сериалов сентября, которые вы могли пропустить
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Асмус и Деревянко снимаются в новом сериале
Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Пегова, Исакова, Башаров снялись в новом сериале для «Первого»
Асмус играет учительницу в новом сериале: первые кадры
Михалкова и Робак снова играют мужа и жену: первые кадры
Звезда «Кадетства» снимается в новой роли в сериале: первые фото
Ивлеева уходит в монастырь в новом сериале
Марина Александрова и Антон Васильев играют мужа и жену: первые фото
Что смотреть осенью: 15 самых ожидаемых сериалов сезона
Нельзя пропустить: самые любопытные сериалы второй половины августа
Нил Гейман запретил снимать полнометражного «Песочного человека» из-за сценария
Юэн МакГрегор сыграет главную роль в сериале «Джентльмен в Москве»
Иван Янковский играет волонтера: фото со съемок сериала
Приквел «Игры престолов» установил рекорд HBO по количеству зрителей
Стала известна рекордная цена на рекламу сериала «Дом Дракона»
Светлаков рассказал, что планирует «ловить русалок» на съемках нового сериала
Новые трейлеры
Прямой эфир
Трейлер
Приз за большой дверью
Трейлер (англ.)
Крик 6
Трейлер №2 (англ.)
Цитадель
Трейлер (англ.)
На одном крыле
Трейлер (англ.)
Подземелья и драконы: Воровская честь
Трейлер №3 (англ.)
Вызов
Трейлер №2
Призрак
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь