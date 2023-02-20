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20 февраля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей

Премьеру анимационной ленты посетили звезды с детьми
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Фото предоставлены пресс-службой

В московском кинотеатре «Формула Кино ЦДМ» состоялась премьера мультфильма «Рок дог 3: Битва за бит».

Фильм представила Агата Муцениеце, озвучившая одного из главных персонажей анимационной ленты. Актриса пришла на мероприятие с детьми.

По сюжету мультфильма, пока все сходят с ума от нового музыкального шоу «Битва за бит», Боуди отнюдь не разделяет этого восторга. Но волею судеб именно он становится новым членом жюри и наставником начинающей группы. Когда пес узнает, что молодежь никогда не слышала про легендарного рокера Белого Кота Ангуса, Боуди решает во что бы то ни стало восстановить былую славу рок-звезды. Для этого ему придется собрать своих старых друзей и зажечь еще ярче, чем в былые времена.

Гостями вечера и первыми зрителями стали известные российские актеры и звезды шоу-бизнеса: Анфиса Чехова, Доминик Джокер, Игорь Миркурбанов, Наталья Земцова, Наталья Подольская и другие.

В широкий прокат семейная анимационная лента «Рок дог 3: Битва за бит» выйдет 23 февраля.

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