Муцениеце представила мультфильм, где озвучила одну из главных ролей

По сюжету мультфильма, пока все сходят с ума от нового музыкального шоу «Битва за бит», Боуди отнюдь не разделяет этого восторга. Но волею судеб именно он становится новым членом жюри и наставником начинающей группы. Когда пес узнает, что молодежь никогда не слышала про легендарного рокера Белого Кота Ангуса, Боуди решает во что бы то ни стало восстановить былую славу рок-звезды. Для этого ему придется собрать своих старых друзей и зажечь еще ярче, чем в былые времена.