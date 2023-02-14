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14 февраля 2023, новость

Сябитова заявила, что «порвет всем пасть» за Гузееву

Телесваха раскрыла свое отношение к коллеге по шоу «Давай поженимся!»
Лариса Гузеева и Роза Сабитова на передаче «Давай поженимся»

Сваха и телеведущая Роза Сябитова в эфире шоу «Злые языки» заявила, что всегда будет на стороне Ларисы Гузеевой.

Другие участники программы припомнили Сябитовой момент, в котором Гузеева назвала ее «наглой московской татаркой». По словам свахи, ее не оскорбили слова коллеги. «Это комплимент. Я за Ларису всем пасть порву! Она для меня, как близкий родственник. Я могу ее ругать, а вы нет!» — заявила звезда. 

«Я ее люблю! Как умную, талантливую, родную, любимую мою коллегу!» — высказалась Сябитова.

Сябитова не стала комментировать вопросы о «дедовщине» на шоу «Давай поженимся!», а также отказалась раскрывать гонорары ведущих программы.

Напомним, «Давай поженимся!», как и ряд других развлекательных передач на «Первом канале», не выходит в эфир с начала специальной военной операции на Украине. 25 февраля телеканал сообщил, что на фоне спецоперации изменит сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности.

«Первый канал» неоднократно опровергал слухи о закрытии «Давай поженимся!», однако и о возвращении шоу в эфир пока не сообщает.

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