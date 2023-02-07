Ходченкова представила черную комедию, где сыграла главную роль

В кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера полнометражного фильма «Я “любила” мужа» со Светланой Ходченковой в роли тихой домохозяйки, которая случайно становится преступницей. Ранее одноименный сериал стартовал в онлайн-кинотеатре Premier.
Картину первым зрителям представила исполнительница главной роли и режиссер Юлия Трофимова (ранее снявшая картины «Страна Саша», «Инсталайф»). Гостями мероприятия стали Александр Цыпкин, Мария Мацель, Ольга Ломоносова, Александра Власова, Александр Энберт и многие другие.
По сюжету, Ксения (Ходченкова) – образцовая жена и мать. Однажды она решает разнообразить семейную интимную жизнь, но случайно убивает мужа во время секса. Теперь Ксении предстоит не только самостоятельно зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя и детей, но и замести следы преступления, ведь на пороге появляется следователь (эта роль досталась Александру Яценко), который активно берется за дело об исчезновении мужа.
В широкий прокат черная комедия «Я “любила” мужа» выйдет 9 февраля, а одноименный сериал уже доступен для онлайн-просмотра.