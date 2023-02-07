Ходченкова представила черную комедию, где сыграла главную роль

По сюжету, Ксения (Ходченкова) – образцовая жена и мать. Однажды она решает разнообразить семейную интимную жизнь, но случайно убивает мужа во время секса. Теперь Ксении предстоит не только самостоятельно зарабатывать на жизнь и обеспечивать себя и детей, но и замести следы преступления, ведь на пороге появляется следователь (эта роль досталась Александру Яценко), который активно берется за дело об исчезновении мужа.