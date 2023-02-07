Памела Андерсон снимется в многосерийном кулинарном шоу

Звезда сериала «Спасатели Малибу», модель Памела Андерсон покажет поклонникам, что она готовит из различных растений, в частности ее любимых бобовых, в шоу «Готовим с любовью Памелы», которое заказало Food Network Canada.
В шоу из восьми эпизодов, созданном по заказу Corus Studios, Памела будет работать с профессиональными поварами над меню на растительной основе. Приготовление блюд для семьи и друзей звезды будет проходить в ее доме на западном побережье Канады.
Это шоу последует за другим проектом «Райский сад Памелы». Это шоу о ремонте дома.
Работа над обоими проектами в доме Андерсон в Ванкувер будет проходить летом 2023 года. Роберт Харди и Андерсон станут исполнительными продюсерами, пишет The Hollywood reporter.
Любопытно, что ранее, в 2019 году, Памела Андерсон выступала против показа реалити-шоу. Она высказывалась против таких передач в соцсетях, назвав их популярность «эпидемией мерзости».