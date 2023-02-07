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7 февраля 2023, новость

Памела Андерсон снимется в многосерийном кулинарном шоу

Работа над проектом будет проходить летом 2023 года в доме актрисы
Памела Андерсон | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Спасатели Малибу», модель Памела Андерсон покажет поклонникам, что она готовит из различных растений, в частности ее любимых бобовых, в шоу «Готовим с любовью Памелы», которое заказало Food Network Canada.

В шоу из восьми эпизодов, созданном по заказу Corus Studios, Памела будет работать с профессиональными поварами над меню на растительной основе. Приготовление блюд для семьи и друзей звезды будет проходить в ее доме на западном побережье Канады.

Это шоу последует за другим проектом «Райский сад Памелы». Это шоу о ремонте дома.

Работа над обоими проектами в доме Андерсон в Ванкувер будет проходить летом 2023 года. Роберт Харди и Андерсон станут исполнительными продюсерами, пишет The Hollywood reporter.

Любопытно, что ранее, в 2019 году, Памела Андерсон выступала против показа реалити-шоу. Она высказывалась против таких передач в соцсетях, назвав их популярность «эпидемией мерзости».

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