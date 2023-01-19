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19 января 2023, фоторепортажСъемки

Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»

Актеры вернутся к своим ролям в одиннадцатом сезоне популярной медицинской драмы
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фотографий
6
фотографий

Стартовали съемки нового, 11-го сезона сериала «Склифосовский». На площадке были замечены Елена Яковлева и Максим Аверин, вернувшиеся к своим ролям.

В новых сериях к актерскому составу присоединится Роман Мадянов, который сыграет нового главврача главного института скорой помощи. Помимо Яковлевой и Аверина, зрители увидят других актеров в ролях полюбившихся героев: Ольгу Павловец, Дмитрия МиллераМарию Куликову, Нину Усатову, Анну ЯкунинуВладимира Жеребцова, Андрея Ильина.

С приходом нового главврача «Склифосовский» ждут большие изменения, а героев — новые повороты сюжета. Так, Ирина Федоровна (Усатова), попадает под горячую руку нового начальства. Ее увольняют, и она становится няней в семье Брагиных. Кроме того, среди пациентов ходит неизвестный вирус, который подхватывает и Кривицкий (Ильин).

Нина Усатова, в первый съемочный день разбившая традиционную тарелку, призналась: «С большой любовью мне всегда говорят о нашем сериале. И это счастье, что его смотрят абсолютно любые слои населения, зрители всех возрастов, и любят, и верят в наших артистов, персонажей, режиссёра и истории, которые мы рассказываем».

Премьера одиннадцатого сезона «Склифосовского» состоится на канале «Россия 1» в 2023 году.

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