Аверин и Усатова снимаются в продолжении «Склифосовского»

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Стартовали съемки нового, 11-го сезона сериала «Склифосовский». На площадке были замечены Елена Яковлева и Максим Аверин, вернувшиеся к своим ролям.

С приходом нового главврача «Склифосовский» ждут большие изменения, а героев — новые повороты сюжета. Так, Ирина Федоровна (Усатова), попадает под горячую руку нового начальства. Ее увольняют, и она становится няней в семье Брагиных. Кроме того, среди пациентов ходит неизвестный вирус, который подхватывает и Кривицкий (Ильин).

Нина Усатова, в первый съемочный день разбившая традиционную тарелку, призналась: «С большой любовью мне всегда говорят о нашем сериале. И это счастье, что его смотрят абсолютно любые слои населения, зрители всех возрастов, и любят, и верят в наших артистов, персонажей, режиссёра и истории, которые мы рассказываем».