Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина

Действие в новой экранизации популярной книжной серии будет разворачиваться в Петрограде, столице Российской империи. Во вселенной сериала революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (эту роль исполняет Максим Матвеев ) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).

Именно в это время двадцатилетний Эраст Фандорин (в исполнении Тирона) берется за свое первое серьезное дело: расследование загадочного самоубийства молодого миллионера посреди города, — в котором ему будут помогать современные технологии и робототехника и которое выведет его на тайную организацию.