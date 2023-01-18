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18 января 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина

Создатели представили первую серию шоу «Фандорин. Азазель»
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Фото предоставлены пресс-службой

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Фандорин. Азазель». По красной дорожке прошли актеры Владислав Тирон, Сергей Горошко, Евгений Стычкин, а также сценаристы и продюсеры проекта.

Действие в новой экранизации популярной книжной серии будет разворачиваться в Петрограде, столице Российской империи. Во вселенной сериала революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (эту роль исполняет Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин). 

Именно в это время двадцатилетний Эраст Фандорин (в исполнении Тирона) берется за свое первое серьезное дело: расследование загадочного самоубийства молодого миллионера посреди города, — в котором ему будут помогать современные технологии и робототехника и которое выведет его на тайную организацию.

Показ первой серии посетили звезды индустрии Ольга Сутулова, Дарья Чаруша, Анна Чурина, Анна Александрова, а также многообещающие молодые артисты нашего кино: Анар Халилов, Анастасия Красовская, Марк ЭйдельштейнПолина Ауг и Юрий ДейнекинСофья Лебедева, и многие другие.

Сериал «Фандорин. Азазель» выйдет на онлайн-платформах 19 января.

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