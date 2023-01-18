Молодые звезды посетили премьеру сериала про Фандорина

В кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Фандорин. Азазель». По красной дорожке прошли актеры Владислав Тирон, Сергей Горошко, Евгений Стычкин, а также сценаристы и продюсеры проекта.
Действие в новой экранизации популярной книжной серии будет разворачиваться в Петрограде, столице Российской империи. Во вселенной сериала революция не состоялась, большевики не пришли к власти, а царь Николай III (эту роль исполняет Максим Матвеев) делит управление страной с прогрессивным премьер-министром Дмитрием Орловым (Евгений Стычкин).
Именно в это время двадцатилетний Эраст Фандорин (в исполнении Тирона) берется за свое первое серьезное дело: расследование загадочного самоубийства молодого миллионера посреди города, — в котором ему будут помогать современные технологии и робототехника и которое выведет его на тайную организацию.
Показ первой серии посетили звезды индустрии Ольга Сутулова, Дарья Чаруша, Анна Чурина, Анна Александрова, а также многообещающие молодые артисты нашего кино: Анар Халилов, Анастасия Красовская, Марк Эйдельштейн, Полина Ауг и Юрий Дейнекин, Софья Лебедева, и многие другие.
Сериал «Фандорин. Азазель» выйдет на онлайн-платформах 19 января.