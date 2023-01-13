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13 января 2023, новость

Джулия Робертс узнала свою настоящую фамилию на телешоу

Актриса приняла участие в проекте «Поиски корней», который занимается восстановлением генеалогического древа
Джулия Робертс в шоу «Поиски корней» | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Джулия Робертс оказалась Джулией Митчелл. Об этом сообщает Daily Mail.

Артистка узнала свою настоящую фамилию в ходе документального телепроекта «Поиски корней», который занимается восстановлением генеалогического древа. Выяснилось, что ее прапрабабушка Рода Саттл Робертс была замужем за Уиллисом Робертсом, однако тот скончался за десять лет до того, как она родила прадеда актрисы Джона. Ребенок родился от женатого мужчины, поэтому она решила дать ему фамилию своего погибшего мужа.

Эксперты проекта также установили, что Джулия Робертс связана с мужчиной по имени Генри Макдональд Митчелл-младший. Оказалось, что ее прапрабабушка жила всего в четырех домах от дома матери Митчелла-младшего.

«Мой мозг взорван. Это увлекательно», — отреагировала актриса. Она добавила, что все равно предпочитает фамилию Робертс.

В популярном проекте «Поиски корней» историк Генри Льюис Гейтс-мл. исследует корни двух-трех американских знаменитостей. Среди других гостей шоу, помимо Робертс, — Ребекка Холл, Нил Патрик Харрис, Джефф Голдблюм, Клэр Дэйнс и другие. В январе на телеканале PBS стартовал уже девятый сезон проекта.

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Джулия Робертс
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