Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу

На ТНТ готовится к премьере новое музыкальное шоу «Конфетка».
Участие в проекте примут непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд. Кого именно — пока не раскрывается. А вот состав жюри уже известен: в его число вошли Клава Кока, Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев, Тимур Родригез и другие звезды.
За музыку в шоу будут отвечать резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков. Ведущими проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец.
В рамках каждого выпуска встретятся пять талантливых исполнителей̆, которые представят свои песни, и пять популярных артистов, постаравшихся сделать из локальных шедевров настоящие «конфетки». Выступления будут оценивать профессиональное жюри и зрители в зале. Победитель каждого выпуска получает денежный приз в размере 300 тысяч рублей.
Премьера шоу «Конфетка» состоится 28 января.