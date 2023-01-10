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10 января 2023, фоторепортажСъемки

Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу

Судьи проекта «Конфетка» будут оценивать песни малоизвестных авторов в исполнении приглашенных звезд
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8
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На ТНТ готовится к премьере новое музыкальное шоу «Конфетка».

Участие в проекте примут непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд. Кого именно — пока не раскрывается. А вот состав жюри уже известен: в его число вошли Клава Кока, Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев, Тимур Родригез и другие звезды.

За музыку в шоу будут отвечать резиденты Comedy Club: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Павел Гавриленков. Ведущими проекта стали Гарик Мартиросян и Марина Кравец.

В рамках каждого выпуска встретятся пять талантливых исполнителей̆, которые представят свои песни, и пять популярных артистов, постаравшихся сделать из локальных шедевров настоящие «конфетки». Выступления будут оценивать профессиональное жюри и зрители в зале. Победитель каждого выпуска получает денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Премьера шоу «Конфетка» состоится 28 января.

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