Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу

Участие в проекте примут непрофессиональные исполнители, чьи произведения знакомы пока только интернет-аудитории. Команда шоу подарит новую жизнь песням и представит их в новом прочтении — в исполнении приглашенных звезд. Кого именно — пока не раскрывается. А вот состав жюри уже известен: в его число вошли Клава Кока, Ольга Бузова, Хабиб, Азамат Мусагалиев, Тимур Родригез и другие звезды.