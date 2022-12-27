Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и блогер Милана Хаметова стали главными героинями специального выпуска шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!», в котором взрослые и дети поменялись местами.

Обычно в шоу принимают участие команда, состоящая из звезд шоу-бизнеса, и команда из десяти детей. Анализируя декорации и костюмы, беседуя с юными участниками и прислушиваясь к своей интуиции, звезды пытаются угадать, какими уникальными способностями обладает каждый ребенок.

Если ответ оказывается верным — знаменитости получают деньги. Если им не удается определить «суперспособность» ребенка — приз достается вундеркиндам. Все средства, заработанные звездами, переводятся благотворительному фонду помощи детям и молодежи «Галчонок».