Наверх
27 декабря 2022, новостьСъемки

Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»

11-летняя Алла-Виктория стала главной героиней предновогоднего выпуска проекта
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и блогер Милана Хаметова стали главными героинями специального выпуска шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!», в котором взрослые и дети поменялись местами.

Обычно в шоу принимают участие команда, состоящая из звезд шоу-бизнеса, и команда из десяти детей. Анализируя декорации и костюмы, беседуя с юными участниками и прислушиваясь к своей интуиции, звезды пытаются угадать, какими уникальными способностями обладает каждый ребенок.

Если ответ оказывается верным — знаменитости получают деньги. Если им не удается определить «суперспособность» ребенка — приз достается вундеркиндам. Все средства, заработанные звездами, переводятся благотворительному фонду помощи детям и молодежи «Галчонок».

На этот раз таланты взрослых участников должны были угадать Алла-Виктория и Милана, а на месте вундеркиндов оказались «вундервзрослые». Так,  Роза Сябитова в образе Червонной Королевы исполнила народный татарский танец, Митя Фомин показал, как дрессировать собаку, Иосиф Пригожин продемонстрировал парикмахерские навыки, Светлана Пермякова блеснула знаниями о поездах, Дмитрий Губерниев спел баритоном, Анита Цой виртуозно закрутила несколько банок огурцов, Надежда Ангарская сыграла на баяне, Татьяна Морозова разгадала несколько геометрических головоломок, Ольга Серябкина закружила в бальном танце Евгения Папунаишвили, а Стас Костюшкин приготовил аппетитные пончики.

Во время съемок Алла-Виктория Киркорова рассказала, кем хочет стать, когда вырастет: «Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров». А когда Стас Костюшкин жарил пончики, призналась, что это любимые сладости ее папы.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Анита Цой
Дмитрий Губерниев
Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру
Алла-Виктория Киркорова
Вундеркинды
Любимые песни, звезды и герои: как снимали «Голубой огонек 2023»
Филипп Киркоров
Светлана Пермякова
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Иосиф Пригожин
Надежда Ангарская
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Татьяна Морозова
Роза Сябитова
Киркоров с детьми, Безрукова, Бледанс на премьере новых «Елок»
Ольга Серябкина
Бузова ответила критикам ремейка «Иронии судьбы»
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Киркоров прокомментировал свое появление в образе Ипполита
Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»
Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием
Собчак объяснила, почему не хочет видеть сына артистом
Киркоров, Гришаева, Алсу: названы участники нового сезона шоу «Дуэты»
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино
21-летний сын Константина Ивлева стал участником его шоу
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Филипп Киркоров планирует дебютировать в Театре Наций как актер
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
Сын актера Андрея Панина представил свой дебют на ММКФ
Дочь Пересильд и Учителя представила фильм со своим участием на ММКФ
18-летний сын Риз Уизерспун дебютировал в кино
Арсений Робак: «Я думал — ну какой я актер?»
Киркоров, Валерия, Билан появятся в новом шоу: первые кадры
19-летний сын Губерниева прошел кастинг в шоу «Голос»
Домогаров, Учитель: молодые режиссеры из знаменитых кинодинастий
Киркоров играет Петра I в новом комедийном сериале: первые кадры
Учитель с дочкой, Муцениеце и другие звезды на кинопремьере
Бузова, МакSим, Бородина: звезды на премии «Жара Music Awards»
Киркоров объяснил, почему решил поехать на «Евровидение»
Киркоров прилетел на «Евровидение» по специальному приглашению
Выступавшая в костюме Пчелы Алсу рассказала о тяжелых съемках
Информацию о планах Киркорова покинуть Россию опровергли
«Киркоров» поздравит Киркорова с 55-летием в шоу «Маска»
Асмус с дочкой, Бледанс с сыном, Климова на премьере комедии
Рудковская с сыном, Безрукова, Макеева посетили премьеру фильма
Филипп Киркоров мечтает сыграть Короля Лира
Учитель с дочками, Петренко и другие звезды на кинопремьере
Киркоров ответил на вопрос о снижении доходов
Козерогом в шоу «Маска» оказался внук Пугачевой
12-летний таролог в телешоу предсказал Тодоренко рождение дочери
Стало известно, кто выступал в костюме Малыша в шоу «Маска»
Водонаева, Хилькевич и Борщева с детьми на премьере
Стало известно, кто скрывался в костюме Осьминога на шоу «Маска»
Выбывшая из «Маски» Джанабаева рассказала о трудных съемках
Пересильд и Учитель поддержали 10-летнюю дочь на премьере
Киркоров к 55-летию заказал необычный торт в шоу «Кондитер»
Сын Робака снимает сериал «Жиза»: первые фото с площадки
Валерия, Киркоров, Тодоренко вернутся в «Маску» в третьем сезоне
Кудрявцева с дочкой, Стеклова с внуком: звезды на премьере
Ревва-Волк, Дайнеко-Несмеяна: съемки зимней сказки с Киркоровым
Галкин споет с сыном в новогоднем выпуске шоу «Две звезды»
Новые трейлеры
Жить жизнь
Тизер
Непослушная
Трейлер
Стук в дверь
Трейлер №2 (англ.)
Свободные отношения
Тизер-трейлер
После. Навсегда
Дублированный тизер-трейлер
Любовь-морковь: Восстание машин
Трейлер
Предпоследняя инстанция
Трейлер (2 сезон)
Улетный новый год
Трейлер (рус.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь