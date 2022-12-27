Дочь Киркорова снялась в шоу «Вундеркинды»

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория и блогер Милана Хаметова стали главными героинями специального выпуска шоу «Вундеркинды» на телеканале «Пятница!», в котором взрослые и дети поменялись местами.
Обычно в шоу принимают участие команда, состоящая из звезд шоу-бизнеса, и команда из десяти детей. Анализируя декорации и костюмы, беседуя с юными участниками и прислушиваясь к своей интуиции, звезды пытаются угадать, какими уникальными способностями обладает каждый ребенок.
Если ответ оказывается верным — знаменитости получают деньги. Если им не удается определить «суперспособность» ребенка — приз достается вундеркиндам. Все средства, заработанные звездами, переводятся благотворительному фонду помощи детям и молодежи «Галчонок».
На этот раз таланты взрослых участников должны были угадать Алла-Виктория и Милана, а на месте вундеркиндов оказались «вундервзрослые». Так, Роза Сябитова в образе Червонной Королевы исполнила народный татарский танец, Митя Фомин показал, как дрессировать собаку, Иосиф Пригожин продемонстрировал парикмахерские навыки, Светлана Пермякова блеснула знаниями о поездах, Дмитрий Губерниев спел баритоном, Анита Цой виртуозно закрутила несколько банок огурцов, Надежда Ангарская сыграла на баяне, Татьяна Морозова разгадала несколько геометрических головоломок, Ольга Серябкина закружила в бальном танце Евгения Папунаишвили, а Стас Костюшкин приготовил аппетитные пончики.
Во время съемок Алла-Виктория Киркорова рассказала, кем хочет стать, когда вырастет: «Сначала я хотела стать архитектором, но потом передумала и поняла, что мне нужно стать дизайнером интерьеров». А когда Стас Костюшкин жарил пончики, призналась, что это любимые сладости ее папы.