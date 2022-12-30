Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале

На длинных новогодних выходных состоится премьера комедийного сериала «Оливье и роботы», который расскажет о жизни в России в недалеком будущем. Каждая серия — наполненная юмором и жизнеутверждающая история о том, как сталкиваются технический прогресс и русский менталитет.
Всего создатели подготовили шесть оригинальных историй, снятых разными режиссерами: «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце». Например, герой одной из них пять лет притворяется роботом в доме полуслепой старушки и забывает, что значит быть человеком. В центре еще одного сюжета — парень, который приезжает знакомиться с родителями девушки, но выясняется, что они умерли и оцифровали сознание, и теперь они — умный дом.
Проект собрал по-настоящему звездный состав: в сериале появятся Гоша Куценко, примеривший неожиданный образ, Егор Корешков, исполнивший сразу семерых персонажей, а также Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Ольга Медынич, Валери Зоидова, Аскар Ильясов, Данила Якушев, Семен Серзин и многие другие.
Ирина Горбачева рекомендует «Оливье и роботы» к просмотру на новогодних праздниках:
Он будет как раз тем сериалом, который можно посмотреть вместе всей семьей. Это комедия про недалекое будущее, в которой можно увидеть себя и те тенденции, которые есть в жизни каждого из нас. Это классный проект, очень необычный.
Над сценариями работали восемь авторов, производством занималась студия Zebra Hero Films.
Онлайн-премьера сериала «Оливье и роботы» состоится 1 января на платформе «Иви», а телевизионная — 9 и 10 января на ТНТ.