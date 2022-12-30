Горбачева, Куценко и Топольницкая снялись в необычном сериале

На длинных новогодних выходных состоится премьера комедийного сериала « Оливье и роботы », который расскажет о жизни в России в недалеком будущем. Каждая серия — наполненная юмором и жизнеутверждающая история о том, как сталкиваются технический прогресс и русский менталитет.

Всего создатели подготовили шесть оригинальных историй, снятых разными режиссерами: «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце». Например, герой одной из них пять лет притворяется роботом в доме полуслепой старушки и забывает, что значит быть человеком. В центре еще одного сюжета — парень, который приезжает знакомиться с родителями девушки, но выясняется, что они умерли и оцифровали сознание, и теперь они — умный дом.