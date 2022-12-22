Киркоров с детьми, Муцениеце, Галустян посетили кинопремьеру

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В Москве состоялась премьера фильма режиссера Джеймса Юта «Новая игрушка» с Жамелем Деббузом и Даниелем Отоем. Фильм зрителям представили Михаил Галустян и Энджел Жуков, озвучившие главных героев.

«Новая игрушка» — ремейк французской комедии 1976 года с Пьером Ришаром в главной роли. В центре сюжета — 11-летний Александр, который привык, что любой его каприз исполняется, и незадачливый, но неунывающий мужчина средних лет Сами. По стечению обстоятельств он становится «подарком» ко дню рождения для избалованного мальчика и соглашается провести несколько дней в его доме, боясь увольнения.

Озвучивший Сами Михаил Галустян заинтриговал зрителей: "[На первый взгляд,] никаких расхождений с классическим фильмом, но отличия есть – не буду спойлерить, в чем они проявляются. Однако с полной уверенностью могу сказать, “Новая игрушка” – очень смешной фильм. Пока шла работа над дубляжом, мы сами постоянно смеялись».