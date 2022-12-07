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7 декабря 2022, новость

Марго Робби рассказала о поцелуе с Брэдом Питтом на съемках

Актриса призналась, что изначально сцены не было в сценарии
Марго Робби и Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Австралийская актриса Марго Робби рассказала, что инициировала сцену поцелуя с артистом Брэдом Питтом во время съемок фильма «Вавилон». Ее слова приводит EOnline.

Робби призналась, что изначально поцелуя не было в сценарии. «Этого не было в сценарии. Я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто возьму и сделаю это"», — заявила артистка.

Кинозвезда добавила, что перед импровизированной сценой ей пришлось убедить режиссера картины Дэмьена Шазелла в необходимости поцелуя.

«Я сказала: "Дэмьен, думаю, Нелли (героиня Марго Робби — прим.) просто подошла бы и поцеловала Джека (герой Брэда Питта — прим.). На что Дэмьен ответил: "Ну, она могла бы… Подожди-подожди. Это ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта". Я подумала тогда: "О, подайте на меня в суд теперь! Такая возможность мне больше не представится"», — поделилась актриса.

Режиссер согласился на сцену. После успешного первого дубля, Шазелл попросил актеров повторить поцелуй.

«Вавилон» станет четвертым фильмом Дэмьена Шазелла, ранее снявшего «Одержимость» и «Ла-Ла Ленд». Картина расскажет о богемных обитателях Лос-Анджелеса, переживающих взлеты и падения в эпоху голливудского декаданса 1920-х годов.

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