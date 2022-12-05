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5 декабря 2022, новость

Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах

Анатолий Белый рассказал о «небольшой подушечке безопасности, заработанной честным трудом»
Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Эмигрировавший в Израиль Анатолий Белый признался, что потерял внушительную часть дохода после переезда из России. При этом он не видит в этом проблемы. Об этом Белый рассказал в одном из интервью.

«По деньгам это шаг назад, но это не главное. Неправильная формулировка. [Доходы стали] на порядок меньше», — сказал Белый.

По словам Белого, ему будет помогать формировать семейный бюджет жена Инесса Москвичева. Она скоро переедет и также начнет работать. Этого достаточно, считает артист, чтобы благоприятно жить в Израиле с двумя детьми. Старшая дочь Белого зарабатывает самостоятельно.

«Какая-то небольшая подушечка безопасности, заработанная честным трудом, а не сворованная, у меня есть. Я ее с большим трудом сюда перевел. А там посмотрим», — подчеркнул артист, отметив, что «все будет хорошо».

О том, что Анатолий Белый покинул Московский художественный театр имени Чехова и уехал из страны, стало известно в июле. В августе сообщалось, что покинувший Россию 50-летний Анатолий Белый отправится в творческий тур по Израилю. Кроме того, в августе Белый вместе с Чулпан Хаматовой выступил в Прибалтике в рамках представления «Кабаре Людмилы Петрушевской».

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