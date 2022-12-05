Уехавший из России актер Белый заявил об уменьшившихся доходах

Анатолий Белый | Источник: Legion-Media.ru

Эмигрировавший в Израиль Анатолий Белый признался, что потерял внушительную часть дохода после переезда из России. При этом он не видит в этом проблемы. Об этом Белый рассказал в одном из интервью.

«По деньгам это шаг назад, но это не главное. Неправильная формулировка. [Доходы стали] на порядок меньше», — сказал Белый.

По словам Белого, ему будет помогать формировать семейный бюджет жена Инесса Москвичева. Она скоро переедет и также начнет работать. Этого достаточно, считает артист, чтобы благоприятно жить в Израиле с двумя детьми. Старшая дочь Белого зарабатывает самостоятельно.

«Какая-то небольшая подушечка безопасности, заработанная честным трудом, а не сворованная, у меня есть. Я ее с большим трудом сюда перевел. А там посмотрим», — подчеркнул артист, отметив, что «все будет хорошо».