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5 декабря 2022, новость

Режиссер «Реальной любви» назвал фильм «устаревшим»

Ричард Кертис признался, что в картине «есть вещи, которые стоило бы изменить»
Хью Грант и Мартина МакКачон в фильме «Реальная любовь»

Режиссер и сценарист Ричард Кертис раскритиковал собственный фильм — романтическую комедию 2003 года «Реальная любовь». Своими соображениями о ленте он поделился в интервью журналистке Дайан Сойер для программы «Смех и тайны "Реальной любви": 20 лет спустя».

«Там есть вещи, которые стоило бы изменить, но, слава богу, общество меняется, так что в некоторых моментах мой фильм неизбежно будет ощущаться устаревшим. От недостатка разнообразия [на экране] я чувствую себя некомфортно и глупо. Знаете, по-моему, там что-то около трех сюжетов, где есть начальники и люди, которые на них работают», — цитирует Кертиса Entertainment Weekly.

Фильм «Реальная любовь» состоит из десяти новелл — девяти параллельно развивающихся историй и эпилога, где все герои встречаются. В ленте снялись Хью Грант, Кира Найтли, Алан Рикман, Эмма Томпсон, Лора Линни, Томас Броди-Сэнгстер, Лиам Нисон, Колин Ферт, Билл Найи, Мартин Фриман, Эндрю Линкольн, Роуэн Эткинсон и другие.

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