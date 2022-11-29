Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры

На телеканале «Пятница!» к премьере готовится второй сезон музыкального сериала Сергея Жукова «Евгенич», в котором солист группы «Руки Вверх!» исполнил главную роль, а также выступил автором идеи и продюсером.
В новых сериях музыкальный продюсер и автор хитов Евгенич в исполнении Жукова открывает собственную компанию «Евгенич Мьюзик» и работает над написанием песен для выступлений звезд на «Нашевидении». Однако размеренная творческая жизнь оказывается под угрозой из-за происков врагов и завистников.
Первый сезон запомнился изобилием знаменитостей в кадре: в съемках приняли участие Ольга Бузова, Дима Билан, Даня Милохин, Клава Кока, Давид Манукян и другие. Актерский состав продолжения, ранее державшийся в тайне, будет не менее звездным: на первых кадрах можно увидеть Розу Сябитову, Яну Рудковскую с сыном Александром Плющенко, известным также как Гном Гномыч, Николая Баскова, Анатолия Цоя, Кая Метова, Гарика Сукачева, Юлию Ковальчук, Стаса Костюшкина.
Также в сериале снимутся Владимир Сычев в роли Виктора Ворохова, друга Евгенича, и Иван Охлобыстин, которому досталась роль антагониста по имени Антон Касетов, Маргарита Аброськина и другие. Режиссером по-прежнему выступает Кирилл Папакуль.
Премьера новых эпизодов сериала «Евгенич» состоится 9 декабря.