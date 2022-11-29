Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры

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На телеканале «Пятница!» к премьере готовится второй сезон музыкального сериала Сергея Жукова «Евгенич», в котором солист группы «Руки Вверх!» исполнил главную роль, а также выступил автором идеи и продюсером.

В новых сериях музыкальный продюсер и автор хитов Евгенич в исполнении Жукова открывает собственную компанию «Евгенич Мьюзик» и работает над написанием песен для выступлений звезд на «Нашевидении». Однако размеренная творческая жизнь оказывается под угрозой из-за происков врагов и завистников.

Также в сериале снимутся Владимир Сычев в роли Виктора Ворохова, друга Евгенича, и Иван Охлобыстин, которому досталась роль антагониста по имени Антон Касетов, Маргарита Аброськина и другие. Режиссером по-прежнему выступает Кирилл Папакуль.