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29 ноября 2022, фоторепортажСъемки

Сябитова, Басков и сын Рудковской снялись в сериале Жукова: новые кадры

Актерский состав новых серий «Евгенича» будет не менее звездным, чем в первом сезоне
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25
фотографий
25
фотографий

На телеканале «Пятница!» к премьере готовится второй сезон музыкального сериала Сергея Жукова «Евгенич», в котором солист группы «Руки Вверх!» исполнил главную роль, а также выступил автором идеи и продюсером.

В новых сериях музыкальный продюсер и автор хитов Евгенич в исполнении Жукова открывает собственную компанию «Евгенич Мьюзик» и работает над написанием песен для выступлений звезд на «Нашевидении». Однако размеренная творческая жизнь оказывается под угрозой из-за происков врагов и завистников.

Первый сезон запомнился изобилием знаменитостей в кадре: в съемках приняли участие Ольга БузоваДима БиланДаня МилохинКлава КокаДавид Манукян и другие. Актерский состав продолжения, ранее державшийся в тайне, будет не менее звездным: на первых кадрах можно увидеть Розу Сябитову, Яну Рудковскую с сыном Александром Плющенко, известным также как Гном Гномыч, Николая Баскова, Анатолия Цоя, Кая Метова, Гарика СукачеваЮлию Ковальчук, Стаса Костюшкина. 

Также в сериале снимутся Владимир Сычев в роли Виктора Ворохова, друга Евгенича, и Иван Охлобыстин, которому досталась роль антагониста по имени Антон Касетов, Маргарита Аброськина и другие. Режиссером по-прежнему выступает Кирилл Папакуль.

Премьера новых эпизодов сериала «Евгенич» состоится 9 декабря.

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