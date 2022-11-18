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18 ноября 2022, новость

Звезда сериала «Счастливы вместе» назвал причину успеха проекта

Виктор Логинов заявил, что Гена Букин «стал символом эпохи»
Счастливы вместе

Российский актер Виктор Логинов, исполнивший роль Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», объяснил причину успеха проекта. Его цитирует издание «Слово и Дело».

По его словам, россияне полюбили сериал, так как жизнь героев ситкома была похожа на жизнь многих жителей страны. «Персонаж из сериала "Счастливы вместе" стал символом эпохи. Он попал в нерв большинства людей, у которых такие же проблемы на работе, в семье и с самоопределением», — поведал Логинов.

Сериал «Счастливы вместе» выходил с 2006 по 2013 год на канале ТНТ и являлся российской адаптацией культового американского ситкома «Женаты и с детьми». 

В начале ноября россияне назвали лучшие российские сериалы 2022 года. При составлении рейтинга учитывались оценки, выставленные постоянными пользователями проекта новым шоу с 1 января, а также их количество. Рейтинг будет обновляться и дополняться до конца года, в это время можно оценивать понравившиеся сериалы на их страницах на kino.mail.ru — новые голоса будут учтены при финальном подсчете.

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