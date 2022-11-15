Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле «Чумовой пятницы»

Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Джейми Ли Кертис на премьере сиквела «Достать ножи» заявила, что ее коллега по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле комедии. Об этом сообщает Variety.

По словам Кертис, сейчас актрисы и студия Disney обсуждают возможность снять продолжение фильма 2003 года про обмен телами.

Оригинальный фильм с Лохан и Ли Кертис при бюджете в $20 млн собрал в прокате больше $160 млн.

Ранее Кертис заявляла, что ей было бы интересно, как Лохан сыграет старушку, а она — молодую маму. «Я сказала, что они должны дать мне сыграть бабушку! Дать мне сыграть бабушку, которая снова поменяется телами со своей дочерью. Тогда Линдси придется играть сексуальную старушку», — рассказала Ли Кертис. Актриса добавила, что очень хотела бы исполнить роль «современного гиперактивного родителя».