Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле «Чумовой пятницы»

Актриса Джейми Ли Кертис на премьере сиквела «Достать ножи» заявила, что ее коллега по фильму «Чумовая пятница» Линдси Лохан согласилась сняться в сиквеле комедии. Об этом сообщает Variety.
По словам Кертис, сейчас актрисы и студия Disney обсуждают возможность снять продолжение фильма 2003 года про обмен телами.
Оригинальный фильм с Лохан и Ли Кертис при бюджете в $20 млн собрал в прокате больше $160 млн.
Ранее Кертис заявляла, что ей было бы интересно, как Лохан сыграет старушку, а она — молодую маму. «Я сказала, что они должны дать мне сыграть бабушку! Дать мне сыграть бабушку, которая снова поменяется телами со своей дочерью. Тогда Линдси придется играть сексуальную старушку», — рассказала Ли Кертис. Актриса добавила, что очень хотела бы исполнить роль «современного гиперактивного родителя».
Напомним, молодежная комедия 2003 года «Чумовая пятница» стала одной из самых заметных работ Лохан в кино (наряду с «Ловушкой для родителей», «Дрянными девчонками» и «Сумасшедшими гонками»). В 2007 году карьера актрисы прервалась: у нее были проблемы с наркотиками и алкоголем, несколько раз ей приходилось лежать в рехабе. В последние годы она почти не появлялась на экране. Однако в ноябре состоялась премьера мелодрамы «Влюбиться в Рождество», ставшей первым за десять лет фильмом с Линдси Лохан, вышедшим в мировой прокат.