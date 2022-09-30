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30 сентября 2022, новость

Отмечающая 97-летие Вера Васильева назвала любимую роль

Народная артистка России ответила также на вопрос о любимых партнерах
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30 сентября 2022 года народная артистка России Вера Васильева отмечает 97-летие. В приуроченном к празднику интервью корреспондент «МК» задала актрисе несколько вопросов.

Среди прочих Вера Васильева ответила на вопрос о своей любимой роли: «Кручинина в “Без вины виноватые”», — имея в виду, вероятно, постановку Бориса Голубицкого в Орловском драматическом театре.

Также журналистка спросила Васильеву о любимых партнерах, однако на этот вопрос актриса ответила уклончиво: «В каждом возрасте был свой».

Вера Васильева в 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне — ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Она сыграла в более чем десятках постановок, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Марком ЗахаровымАлександром Ширвиндтом. Мужа Васильева также встретила в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920—2011), с которым она играла в спектакле «Свадьба с приданым». В настоящее время артистка занята в трех спектаклях.

Что касается кино, то Васильева снималась в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Свадьбе с приданым», «Чук и Гек», «Похождения зубного врача», «Карнавал». За свою работу Вера Васильева удостоена звания народной артистки СССР. Награждена орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. Является лауреатом театральных премий «Хрустальная Турандот» и «Золотая маска», российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро».

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