Отмечающая 97-летие Вера Васильева назвала любимую роль

Вера Васильева в 1948 году окончила Московское городское театральное училище (ныне — ГИТИС), с этого же года является актрисой Московского академического театра сатиры. Она сыграла в более чем десятках постановок, работала с режиссерами Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Александром Ширвиндтом. Мужа Васильева также встретила в театре. Ее супругом стал актер Владимир Ушаков (1920—2011), с которым она играла в спектакле «Свадьба с приданым». В настоящее время артистка занята в трех спектаклях.